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SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

SpaceX осуществила запуск Falcon 9 и вывела 23 спутника Starlink на орбиту
22 октября 2023, 13:06
Фото: iStock/Sundry Photography

Фото: iStock/Sundry Photography

Американская SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту. Об этом компания сообщила в официальном аккаунте в социальной сети Х.
Запуск был осуществлен в воскресенье, 22 октября.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база. Такой комментарий Маск написал к новости о том, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1 компании SpaceX, которая принадлежит Маску, стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.


Напомним, в апреле этого года сверхтяжелая ракета Starship Илона Маска взорвалась вскоре после запуска. Первая степень не смогла вовремя отделиться.

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#илон маск
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В России не планируется менять схему поступления в 10-й класс и колледжи
Рособрнадзор заявил, что изменения модели поступления в 10-й класс пока не будет
22 октября 2023, 12:54

Фото: iStock/Zhang Shu

Никаких действий, которые направлены на изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи, пока не предпринимается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее руководитель ведомства Анзор Музаев сообщил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс в школах не соответствует современным образовательным требованиям. Он отметил, что её изменят в ближайшее время. 

После чего в Рособрнадзоре пояснили, что это мнение было частным. 

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что в российских школах в данный момент не хватает около 11 тысяч учителей. Она сказала, что властям о проблеме известно. Правительство принимает меры для того, чтобы покрыть дефицит, в том числе с помощью проекта «Земский учитель».

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#мнение
#рф
#образование
#школа
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В МИД РФ рассказали, сколько россиян отказались от гражданства в этом году
МИД РФ: в этом году от гражданства РФ отказались 4,4 тысячи человек
22 октября 2023, 11:53

Фото: istockphoto/yanik88

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил, что примерно 4,4 тыс. человек вышли из российского гражданства в 2023 году.
По данным Климова, за первые 9 месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом вступили 15,1 тыс. человек. Большинство приходится на детей, рожденных в смешанных браках, пишет РИА Новости. 

За этот год российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению 12,5 тыс. детям. 

Ранее сообщалось, что в Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу. Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов.

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#гражданство
#россия
#новости
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В Кашире ко Дню белой трости провели праздничную программу «Наперекор судьбе»
22 октября 2023, 11:50

Фото: iStock/verve231

В краеведческом музее Каширы провели мероприятие «Наперекор судьбе», приуроченное ко Дню белой трости, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
15 октября 1970 года Международная федерация слепых учредила Международный день белой трости. Это, скорее, не праздник, это своеобразный знак победы, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.

В Кашире этот день отметили в краеведческом музее, проведя мероприятие «Наперекор судьбе». 

Для посетителей мероприятие в этот день выступил вокальный ансамбль «Журавушка». Посетители праздничной программы также смогли ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества участников мероприятия.

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В Кашире организовали проект по сдаче старых шин «Мегабак»

В Краеведческом музее Каширы состоялось открытие тематической выставки

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#праздник
#мероприятия
#кашира
#подмосковье
#музей
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В Кашире организовали проект по сдаче старых шин «Мегабак»
22 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Каширяне могут сдать свои старые шины и выиграть сертификат на покупку новых в пунктах «Мегабак», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Акция пройдёт с 15 октября по 15 ноября. Принести свои старые покрышки каширяне могут в пункты приема проекта «Мегабак».

Для участие в розыгрыше необходимо сделать креативную фотографию с шинами на площадке «Мегабак», а затем опубликовать её во «ВКонтакте» и добавить к посту хэштег #сдалшинынаМегабак. 

После 15 ноября самые интересные и оригинальные работы получат сертификат от партнеров компаний переработчиков вторичных ресурсов и смогут получить абсолютно новый комплект шин для автомобиля. 

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#акция
#сертификат
#мегабак
#кашира
#подмосковье
#шины
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В Краеведческом музее Каширы состоялось открытие тематической выставки
22 октября 2023, 11:23

Фото: iStock/shironosov

В Краеведческом музее Каширы состоялась открытие тематической выставки «Гений земли Каширской», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своем официальном сайте.
Выставка стартовала 18 октября ровно в 12:00. Вход на неё - свободный. 

«Гений земли Каширской» расскажет о жизни ученому Андрею Болотову. Его самая первая статья, опубликованная в научном журнале, называлась - «Описание свойства и доброты земель Каширского уезда и прочих до сего уезда касающихся обстоятельств». 

Более подробно познакомиться с биографией и плодами профессиональной деятельностью Болотова Каширяне смогут на выставке в Краеведческом музее. Отмечается, что на  «Гений земли Каширской» приглашаются организованные группы учеников каширских школ.

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#выставка
#кашира
#подмосковье
#экскурсии
#учёный
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В Москве с молитвы в военкомат забрали финалиста шоу «Перепой звезду» Усеинова
22 октября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы.
Baza пишет, что полиция приехала к мечети в Котельниках и выпускала молящихся по одному. У всех проверяли паспорта. По словам Мамута, мужчин посадили в автобусы и отвезли  в военкомат в Люберцах. Там всем назначили срочную врачебную комиссию. Почти все были признаны годными к службе.
 
По словам 26-летнего певца, после комиссии мужчин повезли в Балашиху: кого-то пытались отправить на срочную службу, а другим было предложено подписать контракт.

Мамут Усеинов получил российский паспорт в 2014 году в Крыму. В армии не служил по состоянию здоровья. По словам певца, в мае ему пришла повестка, но в сентябре ему провели операцию.  Об этом он проинформировал военкомат, после чего повестки не присылали.
 
По словам Мамута, он и еще несколько мужчин отказались куда-либо ехать. Теперь их не выпускают. Сотрудники военкомата сказали ждать следователей из СК. Они приедут сегодня.

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#армия
#военком
#певец
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Жителей Кашира-2 попросили не сливать горячую воду
22 октября 2023, 11:09

Фото: iStock/ronstik

Жителей Каширы-2 просят не сливать горячую воду, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Заместитель главы округа Сергей Кирюхин заявил, что 17 октября около 07:00, во время проведения мониторинга каширской теплотрассы, было установлено, что давление сети на входе соответствует зимнему. Именно поэтому сливать горячую воду жителям микрорайона сейчас не стоит. Отмечается, что администрация следит за значениями объекта на ежедневной основе. 

«У нас большая просьба к жителям. Не сливайте, пожалуйста, горячую воду. Это только затягивает процесс наладки подачи отопления. И взаимосвязь тут прямая – чем больше сливаете, тем дольше всем жителям Каширы-2 придется ждать отопления, соответствующего температурным нормативам», - прокомментировал ситуацию главный инженер МУП «Теплосеть» Анатолий Смагин.

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#кашира
#подмосковье
#горячая вода
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Красную площадь и Васильевский спуск перекрыли
Красная площадь в Москве перекрыта из-за подготовки к мероприятию 7 ноября
22 октября 2023, 01:02

Фото: iStock/yulenochekk

Красная площадь и Васильевский спуск в Москве оказались перекрыты сотрудниками полиции и Росгвардии вечером 21 октября. Информацию распространил Telegram-канал «Молния. Москва».
Как рассказал один из охранников, перекрытие связано с подготовкой к мероприятию, посвященному очередной годовщине военного парада в Москве 7 ноября 1941 года.

Сейчас на территории Красной площади и Васильевского спуска введено усиленное патрулирование и стоят огораживающие железные заборы.

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#перекрытие
#красная площадь
#москва
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Международный день тещи 22 октября 2023: как поздравить, что подарить
22 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/fizkes

22 октября во многих странах мира отмечается праздник, посвященный «вторым мамам» каждого семейного мужчины. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать день тещи и что уместно дарить.

Международный день тещи: история праздника


Праздник изначально появился в США, а затем стал международным. В 1923 году редактор американской газеты Джин Хоу задал в одной из своих статей резонный вопрос, почему существует День матери и День отца, а тещи, которые являются для мужчин «вторыми матерями» не удостоены отдельного торжества. Вскоре предложение обозревателя было принято общественностью и День тещи стал отмечаться. Прежде его праздновали весной, но со временем торжество было перенесено на четвертое воскресенье октября.

В России праздник стали отмечать гораздо позже. Лишь с появлением Интернета люди узнали об этом торжестве и отныне его празднуют практически во всех семьях.

Однако на Руси все же существовал праздник, посвященный матерям жен. На пятый день Масленицы было принято отмечать «тещины вечерки». В этот день тещи отправлялись к зятьям в гости. Зятья старались угодить «вторым матерям» и обхаживали их.  


Международный день тещи: традиции праздника 


Праздник следует отмечать в семейном кругу. Тещу принято приглашать в гости, накрывать стол, высказывать ей слова благодарности и отдавать дань уважения. День тещи — отличный способ укрепить родственные связи и сохранить традиции.

                                                                                                                 Фото: iStock/Motortion

День тещи: что подарить


Хорошим подарком для матери супруги станут подарочные сертификаты на услуги или товары, билеты в кино, театр или на концерт, приглашение на экскурсию или в ресторан. Тещу можно порадовать букетом цветов, конфетами, наборами чая, сервизом и т.д.  
 

Почему нет анекдотов про свекровь, но есть про тещу


Одной из версий, почему про тещу существует много анекдотов является то, что шутки в основном придумывают мужчины. Психологи объясняют, что стереотип о сложных отношениях между зятем и тещей складывался годами, хотя многие семьи не испытывают сложностей в этих родственных отношениях. Прижились шутки про матерей жен из-за того, что девочек в семьях больше оберегают, к ним более трепетное отношение. Когда дочь вырастает и выходит замуж, матери чрезмерно переживают о своем чаде, боятся, что зять сможет обидеть молодую невесту, поэтому могут вмешиваться в семьи или учить жизни зятя. Однако это вполне нормальная социальная реакция и ироничные шутки о тещах не более, чем устоявшийся стереотип.

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