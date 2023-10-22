SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

Фото: iStock/Sundry Photography
Американская SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту. Об этом компания сообщила в официальном аккаунте в социальной сети Х.
Запуск был осуществлен в воскресенье, 22 октября.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база. Такой комментарий Маск написал к новости о том, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1 компании SpaceX, которая принадлежит Маску, стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.
Напомним, в апреле этого года сверхтяжелая ракета Starship Илона Маска взорвалась вскоре после запуска. Первая степень не смогла вовремя отделиться.
Читайте также:
Новая ракета Маска взорвалась вскоре после запуска
Илон Маск раскрыл, что будет на Марсе через 15 лет
Маск: Политикам стоило бы задуматься о ситуации на мексиканской границе
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база. Такой комментарий Маск написал к новости о том, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1 компании SpaceX, которая принадлежит Маску, стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.
Читайте также:
Новая ракета Маска взорвалась вскоре после запуска
Илон Маск раскрыл, что будет на Марсе через 15 лет
Маск: Политикам стоило бы задуматься о ситуации на мексиканской границе
Екатерина Коршунова