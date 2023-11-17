«Спартанские условия»: Песков рассказал о нелёгкой судьбе своей дочери Елизаветы

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о нелёгкой судьбе своей дочери Елизаветы. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлёвского пула РИА Новости.
По его словам, девушка «никогда не была мажором», всегда жила бедно и в спартанских условиях.
Говоря о многолетнем проживании Елизаветы во Франции, Песков сообщил, что у девушки всегда была наполненная трудностями и преградами жизнь и нелёгкая учёба.
Однако теперь, найдя себя и преодолев все трудности Екатерина, как и жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка, «тоже стала изрядной карьеристкой».
Ранее, после начала спецоперации России на Украине, Песков сообщал, что у его дочери «открылись глаза». Попав под санкции Евросоюза, она поняла, что гордится своим происхождением и своей родиной.
При этом на Западе объяснили введение ограничений в отношении Елизаветы Песковой тем, что девушка получала высокие должности и «вела роскошный образ жизни», благодаря связям своего отца.
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Говоря о многолетнем проживании Елизаветы во Франции, Песков сообщил, что у девушки всегда была наполненная трудностями и преградами жизнь и нелёгкая учёба.
Ранее, после начала спецоперации России на Украине, Песков сообщал, что у его дочери «открылись глаза». Попав под санкции Евросоюза, она поняла, что гордится своим происхождением и своей родиной.
При этом на Западе объяснили введение ограничений в отношении Елизаветы Песковой тем, что девушка получала высокие должности и «вела роскошный образ жизни», благодаря связям своего отца.
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Анастасия Чинкова