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«Спартанские условия»: Песков рассказал о нелёгкой судьбе своей дочери Елизаветы

Песков рассказал о нелёгкой жизни своей дочери Елизаветы
17 ноября 2023, 11:17
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о нелёгкой судьбе своей дочери Елизаветы. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлёвского пула РИА Новости.
По его словам, девушка «никогда не была мажором», всегда жила бедно и в спартанских условиях.

Говоря о многолетнем проживании Елизаветы во Франции, Песков сообщил, что у девушки всегда была наполненная трудностями и преградами жизнь и нелёгкая учёба.


Однако теперь, найдя себя и преодолев все трудности Екатерина, как и жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка, «тоже стала изрядной карьеристкой».

Ранее, после начала спецоперации России на Украине, Песков сообщал, что у его дочери «открылись глаза». Попав под санкции Евросоюза, она поняла, что гордится своим происхождением и своей родиной.

При этом на Западе объяснили введение ограничений в отношении Елизаветы Песковой тем, что девушка получала высокие должности и «вела роскошный образ жизни», благодаря связям своего отца.

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#дмитрий песков
#россия
#санкции
#жизнь
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Украинские беженцы массово покидают Польшу
INTERIA Biznes: украинские беженцы уезжают из Польши в Германию или на родину
17 ноября 2023, 12:41

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Большая часть беженцев из Украины, которые въехали в Польшу, уже покинули страну и вернулись на родину или переехали в Германию. Такие данные приводит портал INTERIA Biznes.
«Число украинцев, находящихся в Польше, уменьшается с каждым кварталом. Большинство людей, пересекших польско-украинскую границу с 24 февраля 2022 года, уже находятся на родине», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что многие украинские беженцы, оставшиеся в ЕС, проживают в Германии, а не в Польше. Таким образом, в ФРГ находится примерно 1, 1 млн украинцев, а в Польше – 958 тысяч. Однако в материале подчеркивается, что население Германии почти в двое превышает население Польши.

При этом, по данным Bloomberg, украинские беженцы также массово покидают Канаду из-за высокой стоимости жизни. Однако многие из них уезжают в Европу, а не на Украину.

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#фрг
#ес
#беженцы
#запад
#украина
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В Московской области откроют памятник историку Василию Татищеву
17 ноября 2023, 12:22

Фото: официальный сайт усадьбы

В Подмосковье состоится торжественное открытие памятника выдающемуся историку, государственному деятелю Петровской эпохи, основателю города Екатеринбург - Василию Никитичу Татищеву. Об этом сообщила пресс-служба российского военно-исторического общества.
Мероприятие пройдет 21 ноября в усадьбе Татищева в деревне Болдино городского округа Солнечногорск.

В Болдино историк провел свои последние годы жизни, где и написал две свои крупнейшие работы: «История Российская» и «Собрание законов древних русских».

В церемонии открытия примут участие председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Екатеринбург Алексей Орлов, гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина, министр культуры и туризма МО Василий Кузнецов и глава г.о. Солнечногорск Константин Михальков.

Стоит отметить, что рядом с памятником будет установлена создана всепогодная уличная Библиотека.

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#подмосковье
#солнечногорск
#губернатор
#история
#министр
#библиотека
#константин михальков
#екатеринбург
#андрей воробьёв
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Госдума увеличила пошлину на выдачу загранпаспорта и других документов
В РФ пошлины на выдачу загранпаспорта выросли на 20%
17 ноября 2023, 11:41

Фото: iStock/Mikhail_Strogalev

Данный законопроект приняли в третьем чтении.
РИА Новости пишет, что пошлину на выдачу некоторых документов изменят с 1 июля 2024 года. Стоимость получения загранпаспорта нового образца увеличится с 5 до 6 тысяч рублей. Для детей младше 14 лет цена вырастет с 2,5 до 3 тысяч рублей. Проездной документ для беженцев и сбор за регистрацию иностранца по месту жительства увеличится с 350 до 420 рублей.

Пошлина за выдачу приглашения на въезд в Россию вырастет с 800 до 960 рублей, а вида на жительство — с 5 до 6 тысяч рублей.

Получить разрешение на временное проживание также станет дороже: с 1,6 до 1,92 тысячи рублей. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников обойдётся в 12 тысяч (ранее было 10 тысяч).

Ранее адвокат Александр Зорин рассказал, что самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится только после полного погашения.

Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.

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#госдума
#паспорт
#загранпаспорт
#мир
#туризм
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Синоптик Тишковец рассказал о формировании снежного покрова в Москве
Синоптик Тишковец: покров снега в Москве достигнет 6 см к следующим выходным
17 ноября 2023, 11:34

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

К концу следующей недели в Москве ожидается снежный покров высотой от четырёх по шести сантиметров. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Специалист рассказал, что прошедшей ночью начал формироваться снежный покров, который составляет менее 0,5 сантиметров. 

А вот со следующего вторника на столичный регион обрушатся снегопады, в результате которых к концу недели значительно увеличится высота снежного покрова. Так, к выходным ожидается, что он составит от четырёх до шести сантиметров. 

Также Тишковец добавил, что климатические наблюдения указывают на то, что устойчивый снежный покров в Москве обычно формируется с 27 ноября по 2 декабря. В этот период высота выпавшего снега составляет не менее пяти сантиметров. 

Таким образом, синоптик отметил, что в этом году метеорологическая зима наступила с опозданием на четверо суток, а вот снежный покров окончательно сформируется раньше обычных сроков. 

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#погода
#москва
#осадки
#снег
#зима
#евгений тишковец
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Воробьёв отметил положительную реакцию жителей на комплексный ремонт домов
17 ноября 2023, 11:20

Фото: istockphoto / Oleg Opryshko

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что комплексный ремонт жилых многоквартирных домов имеет положительный отклик граждан.
Андрей Воробьёв выступил на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда региональных операторов 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

«С каждым годом подрядчик, который работает с фондом становится более профессиональным и приобретает новые компетенции которые он направляет на улучшение универсальных работ. В Подмосковье мы видим что наиболее положительных эффект от жителей мы получаем, когда производим комплексный ремонт домов. <…> Ежегодно в Московской области мы ремонтируем 4,5 тысячи домов»,  - отметил губернатор Московской области.

Кроме этого, он подчеркнул что количество объектов планируется увеличить.

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#подмосковье
#губернатор
#ремонт
#андрей воробьёв
#жилой дом
#жители
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Школьники из Серебряных Прудов приняли участие в проекте «Билет в будущее»
17 ноября 2023, 11:19

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьники городского округа Серебряные пруды участвуют в проекте «Билет в будущее».Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках проекта по профориентации учащиеся школы имени В.И. Чуйкова посетили филиал Луховицкого аграрно-промышленного техникума в Зарайске.

«Профессиональные пробы являются важной составляющей в формировании профессионального самоопределения школьников. <…>Благодаря таким мероприятиям дети смогут чувствовать уверенность и вдохновение в своих профессиональных выборах, а также успешно реализовывать свои потенциальные возможности», — отметили в пресс-службе ведомства.

Школьники прослушали лекцию от мастер производственного обучения о профессии повара. Также ребята смогли на практике прочувствовать труд данной работы и приготовить «Быстрый завтрак». 

Стоит отметить, что в завершении мастер-класса школьник с удовольствием попробовали свои блюда и поделились радостными впечатлениями друг с другом.

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#профессии
#серебряные пруды
#подмосковье
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Песков раскрыл, каким телефоном пользуется
Песков сообщил, что всё ещё пользуется iPhone
17 ноября 2023, 10:52

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что администрации главы государства ещё не все отказались от использования техники Apple, в том числе и он. Об этом политик сообщил в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
Он рассказал, что многие политики, работающие в администрации президента уже отказались от техники американского производителя, сделав выбор в пользу смартфонов с другой операционной системой.

Однако сам Песков всё ещё использует iPhone. Но пресс-секретарь президента подчеркнул, что операционная система IOS уязвима с точки зрения безопасности хранения личных данных.

При этом Песков подчеркнул, что iPhone – «это прекрасное изобретение», а их операционная система совершенна, и в России её пока не превзошли.

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#дмитрий песков
#смартфон
#выбор
#россия
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В России стали строить больше жилых домов
17 ноября 2023, 10:49

Фото: istockphoto / Sundry Photography

Все регионы России значительно увеличили строительство многоквартирных жилых домов. Об это сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.
На пленарном заседании VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

«В этом году мы достаточно успешно идем к новым рекордам строительство многоквартирного жилья. Сегодня почти каждый регион увеличил градостроительный потенциал 106 млн кв метров такого жилья находится в стройке. <…> » , - отметил Ирек Файзуллин.

Стоит отметить, что в Госдуму внесли программу, которая позволит индивидуальное жилищное строительство вывести на новый уровень.

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#строительство
#дом
#министр
#регион
#жкх
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Эколог Богачев рассказал, чем грозит обмеление Волги
Эксперт Богачев: обмеление Волги может привести к массовому мору рыбы
17 ноября 2023, 10:40

Фото: istockphoto/Dance60

Обмеление реки Волги несёт опасные экологические последствия.
Руководитель саратовского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолий Богачев заявил, что из-за снижения уровня воды в Волге водоемы зимой могут сильно промерзнуть. Это окажет значительное влияние на предстоящий нерест, в том числе и промысловых пород, передают «Известия».

«Мы можем получить достаточно серьезный мор рыбы. Понятно, что он совпадет с периодами нереста. Уже сейчас можно говорить, что нерест весной будет неэффективным», — предупредил Анатолий Богачёв.
По словам специалиста Института экологии НИУ ВШЭ Ирины Тельновой, в период маловодья может погибать до 80% икры. В следствии этого количество рыбы сильно уменьшается. По словам эксперта, промысловые запасы рыбы складываются из нескольких поколений. Если со снижением численности отлов не сократится, то будет нанесен значительный ущерб. Негативные последствия проявятся по всей пищевой цепи. Сокращение количества рыбы может привести к угрозе выживания некоторых животных и птиц, которые питаются ей.

Сокращение объема воды в Волге приведёт и к повышению концентрации вредных веществ, росту солености Каспийского моря, а также цветению воды.

По словам Тельновой, качество воды оказывает влияние не только на экосистему, но и на людей, особенно горожан, водозабор которых аффилирован с Волгой.

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#экология
#волга
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