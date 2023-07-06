Спасатель Гофштейн: От молний нельзя прятаться рядом со столбами и мостами

Фото: istockphoto.com/Jurkos
Заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн рассказал о правилах безопасности при раскатах грома и молниях, отметив, что от последних нельзя прятаться под деревьями, металлическими столбами и мостами.
Он напомнил, что, поскольку молния распространяется со скоростью света и стремится пройти по линии наименьшего сопротивления, то зацепить она может наиболее высокие предметы. Следовательно, при молниях нужно стараться заземлиться и стать ниже. Так, например, если гроза застала в поле, то лучше прятаться в яме или канаве.
Читайте также:
МЧС предупредило жителей столицы о грозе
Вильфанд предсказал дожди в нескольких регионах России
Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД в дождь
Мелисса Тимофеева