Спасатель Щетинин рекомендовал не пользоваться телефоном во время молнии

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Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как сократить риск попадания молнии во время грозы, отметив, что даже находясь в доме в сельской местности желательно не пользоваться телефоном.
«Если находитесь в лесу, постарайтесь укрыться в низкорослом участке леса, ни в коем случае не подходите к высоким деревьям. Сосны, дубы, тополя, как правило, притягивают молнии. Если находитесь в сельской местности, желательно зайти в дом, закрыть окна, не пользоваться телефоном», — пояснил в беседе с RT Щетинин.
Находясь в поле, необходимо найти какую-либо низину или яму и укрыться там. Также во время молний ни в коем случае нельзя подходить к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антенне и т.д. Кроме того, лучше не стоять у окна во время такой непогоды.
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