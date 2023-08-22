Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют жителям Подмосковья соблюдать меры безопасности при ловле рыбы

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Заместитель начальника государственного учреждения Сергей Прокопюк отметил, что жители часто забывают о правилах безопасного поведения на воде во время рыбалки и подвергают себя опасности.
Самые распространённые ошибки рыбаков:
— не предупреждение родных и близких о месте, куда направляетесь на рыбалку;
— употребление спиртных напитков во время рыбалки.
Специалисты советуют выбирать для рыбалки строго отведённые разрешённые места, не путешествовать во время густого тумана, грозы и ночью.
В случае необходимости, звонить по номеру „112“.Читайте также:
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