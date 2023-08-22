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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют жителям Подмосковья соблюдать меры безопасности при ловле рыбы

22 августа 2023, 15:51

Фото: istockphoto / Sofiia Tiuleneva

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» советуют жителям Подмосковья не нарушать правила безопасности на воде, в том числе при рыбной ловле.

Заместитель начальника государственного учреждения Сергей Прокопюк отметил, что жители часто забывают о правилах безопасного поведения на воде во время рыбалки и подвергают себя опасности.

Самые распространённые ошибки рыбаков:

— не предупреждение родных и близких о месте, куда направляетесь на рыбалку;

— употребление спиртных напитков во время рыбалки.

Специалисты советуют выбирать для рыбалки строго отведённые разрешённые места, не путешествовать во время густого тумана, грозы и ночью.

В случае необходимости, звонить по номеру „112“.

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Зарплата подмосковных педагогов с 2021 года выросла на 20%
22 августа 2023, 16:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Средняя зарплата учителей в Московской области в первом полугодии текущего года выросла на 20% по сравнению с 2021 годом. Такие данные привёл министр образования Подмосковья Илья Бронштейн на Форуме педагогов в Красногорске.
«В 2021 году средняя заработная плата учителя составляла 62,6 тыс рублей. По итогам первого полугодия 2023-го средняя она составляет 73,6 тыс рублей. Рост составил почти 20%», – сказал Бронштейн.
В прошлом году министр отмечал, что повышение оплаты труда педагогов связано с ростом числа обучающихся.
 
Форум педагогов традиционно проходит в преддверии нового учебного года. Он собирает директоров школ и колледжей, ректоров вузов, завучей, учителей, руководителей муниципальных управлений образований. Он завершится 25 августа. 
 
В этом году форум проходит сразу на нескольких площадках – в Красногорске, Областной гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцове, гимназии им. Подольских курсантов в Климовске, школе №10 в Реутове, Конькобежном центре в Коломне, а также Корпоративном университете развития образования АСОУ в Москве. 
 
В форуме участвуют более 600 человек, а в режиме онлайн – 5,5 тыс.

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#подмосковье
#московская область
#учителя
#педагоги
#зарплата
#форум
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Мединский представил на Форуме педагогов в Красногорске новые учебники истории
22 августа 2023, 16:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Помощник президента Владимир Мединский выступил с лекцией «Новые учебники истории: факты и смыслы» на Форуме педагогов в Красногорске. В течение пяти лет под руководством и редакцией Мединского в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом создавался новый учебно-методический комплекс. В него вошли четыре издания: «История России» для 10 класса, охватывающее период с 1914 по 1945 годы, «История России» для 11 класса с 1945-го по настоящее время, а также два тома по всеобщей истории для 10-11 классов.
«Впервые за многие годы старшим классам предстоит учить историю по единому государственному учебнику, он в четырёх томах. Была задача сделать его интересным. Мы исходили из того, что наша история едина, последовательна и неделима. Нет периодов, которые нужно осуждать или зачёркивать. Надо относиться ко всему с точки зрения историзма – мы ничего в учебнике не замалчиваем, никого не обеляем, а оценки «хорошо» или «плохо» должен давать ученик вместе с учителем, основываясь на фактах, которые преподносит учебник», – сказал Мединский
Он отметил, что в учебнике большое количество ссылок и QR-кодов на различные интернет-ресурсы, архивы, документы, фильмы. В каждой главе есть список рекомендуемой художественной и документальной литературы. 
«Хотел бы обратить внимание, что это не учебник академиков Торкунова, Чубарьяна и Мединского. Это глубоко переработанное объединение двух учебных линеек, которые уже были в школе. Над каждой из них трудился с десяток профессиональных историков, узких специалистов. Нашей задачей как научных руководителей было объединить разнообразный по стилистике и содержанию массив информации. Из года в год учебник будет дополняться, в том числе в соответствии с пожеланиями школ», – отметил Мединский. 
Форум педагогов традиционно проходит в преддверии нового учебного года. Он собирает директоров школ и колледжей, ректоров вузов, завучей, учителей, руководителей муниципальных управлений образований. Он завершится 25 августа. 
 
В этом году форум проходит сразу на нескольких площадках – в Красногорске, Областной гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцове, гимназии им. Подольских курсантов в Климовске, школе №10 в Реутове, Конькобежном центре в Коломне, а также Корпоративном университете развития образования АСОУ в Москве. 
 
В форуме участвуют более 600 человек, а в режиме онлайн – 5,5 тыс.

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#московская область
#подмосковье
#форум
#педагоги
#учебник
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Более 10 тысяч человек посетили мотофестиватель «Biker Brothers Festival» в Подмосковье
22 августа 2023, 15:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

С 18 по 19 августа в Московской области проходил XII фестиваль «Biker Brothers Festival», на котором побывали больше 10 тысяч человек.

В этом году фестиваль «Biker Brothers Festival» посетили на 40% больше человек, чем в прошлом году, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.


В рамках фестиваля гости побывали на концертах музыкальных коллективов, а желающие могли подняться на воздушном шаре или полетать на вертолёте.

Для гостей организовали фудкорты и магазины, где можно было приобрести необычные украшения из кожи, одежду и другое.

На фестивале проходила выставка более 50 экспонатов редчайших ретро и масл-каров и мотоциклов.

Фестиваль «Biker Brothers Festival» является одним из крупнейших мотофестивалей в России.

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Свыше 10 тысяч посетителей побывали на подмосковном фестивале «Край Мещерский – край богатый».

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#магазины
#человек
#служба
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В Москве развернули российский флаг площадью в 1000 квадратных метров
У Музея Победы в Москве развернули российский флаг площадью в 1000 квадратных метров
22 августа 2023, 15:01

Фото: iStock/rarrarorro

В честь Дня Государственного флага России в Москве развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров, сообщает «РИА Новости».
Огромный российский флаг развернули возле Музея Победы на Поклонной горе. 

В церемонии принимают участие представители волонтерских и молодежных организаций, военных образовательных учреждений. После церемонии флаг отдадут на хранение в Музей Победы.

День Государственного флага в России отмечается 22 августа.

Праздник появился после августовского путча (18 - 21 августа 1991 года), который повлек за собой распад СССР. 22 августа Верховный совет РСФСР выпустил постановление, по которому национальным флагом страны стал триколор. Три года спустя, в 1994 году, бывший российский лидер Борис Ельцин назначил 22 августа государственным праздником, знаменующим возвращение исторического флага России.

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#флаг
#россия
#москва
#праздник
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Глава Кронштадта развернул 50-метровый флаг России вместе с участниками СВО
22 августа 2023, 14:55

Фото: iStock/macky_ch

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов посетил зону проведения СВО, где развернул 50-метровый флаг России вместе с участниками спецоперации. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Кононов также передал солдатам Западного военного округа гуманитарную помощь, подарки, письма, открытки от детей Кронштадта.

«Наши военнослужащие, выполняющие задачи специальной военной операции, как никто другой заслуживают особых поздравлений в этот день. Флаг России – это наше знамя Победы! Вы поднимаете российский флаг над освобожденными территориями, вы герои», — приводит слова главы администрации «Петербургский дневник».

Напомним, День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был установлен указом президента в 1994 году. 

В России в честь Дня Государственного флага проведут флешмоб под названием «Встанем». Добровольцы снимут и выпустят видеоролик с символом поддержки спецоперации. В мероприятии будут участвовать 89 регионов России.

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#подарки
#герои
#онлайн
#письма
#операции
#добровольцы
#рф
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В ГД призвали создать реестр имеющих право на проведение опасных экскурсий юрлиц
22 августа 2023, 14:40

Фото: iStock/nd3000

Депутат Яна Лантратова обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой рассмотреть возможность создания отдельного реестра юрлиц, которые имеют право на оказание экскурсионных услуг, сопряжённых с высоким риском для жизни и здоровья туристов. Об этом сообщает RT.
Лантратова также выдвинула предложение, согласно которому следует повысить требования к квалификации гидов, которые задействованы в проведении экскурсий, связанных с высоким риском для жизни и здоровья.

«В связи с вышеизложенным прошу вас, уважаемый Максим Геннадьевич, рассмотреть возможность создания специального реестр юридических лиц, имеющих право на оказание экскурсионных услуг, сопряжённых с высоким риском для жизни и здоровья туристов, и представить позицию Министерства экономического развития по данному вопросу», — цитирует парламентария RT. 

Напомним, вчера в Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы. Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

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#экскурсии
#обвинение
#право
#люди
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Подмосковные школы показывают высокие результаты работы
22 августа 2023, 14:36

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Правительстве Московской области проходит Форум педагогов Подмосковья, на котором губернатор региона Андрей Воробьёв отметил высокие результаты подмосковных школ.
«Не случайно лучший директор года, учитель года, 100-бальники, 200-бальники, 300-бальники и победители олимпиад – они представлены не с каких трех, пяти или 10 муниципалитетов. Каждая школа есть любом муниципалитете Московской области», – рассказал Андрей Воробьёв в ходе педагогического форума.

Андрей Воробьёв отметил, что в достижениях школ есть большая заслуга учителей.

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Подмосковные учителя уже начали готовиться к началу учебного года.

Педагогический форум направлен на достижение высоких результатов.
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#андрей воробьёв
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«АвтоВАЗ» начнёт выпускать Lada Aura в 2024 году
22 августа 2023, 14:33

Фото: iStock/Vera Tikhonova

«АвтоВАЗ» начнёт производство автомобилей Lada Aura в августе-сентябре 2024 года.
Об этом на международном форуме автомобилестроения IMAF рассказал начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями «АвтоВАЗа» Александр Виноградов, сообщает ТАСС.
 
Проект по выпуску Lada Aura будет иметь успех только в условиях стабильного спроса.
 
Lada Aura представили в июне 2023 года. Автомобиль отличается от стандартного седана Vesta удлиненной на 25 см колесной базой, которая предоставляет дополнительное пространство пассажирам заднего ряда. Автомобиль оснастили бензиновым двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что с 14 августа «АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Предполагается выпуск 650 машин этой модели.

«Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока», — подчеркивает «АвтоВаз».
В сообщении компании также говорится, что в число 650 автомобилей войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus. По информации производителя, она будет собрана в Ижевске.

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Audi отключила онлайн-сервисы российским дилерам

«СберАвто»: Новые автомобили в России в среднем подорожали на 12%
#автомобиль
#машины
#водители
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Audi отключила онлайн-сервисы российским дилерам
22 августа 2023, 14:08

Фото: iStock/Youngoldman

Компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, подтверждает отключение своих IT-систем в России.
ТАСС пишет, что, по словам представителя Audi, Volkswagen Group отключил подавляющее количество IT-систем в России согласно санкциям, которые ввёл Евросоюз.
 
«После продажи российского бизнеса российскому инвестору в мае этого года произошло отделение других IT-систем, за исключением 5, которые по согласованию с ответственным Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля российским покупателям будут доступны для использования в течение переходного периода до конца этого года», — сказал собеседник.
Из-за ограничения доступа на автомобили Audi невозможно установить детали, которые требуют программирования (блоки управления, парктроники и прочие).
 
BMW тоже отключила российских дилеров от программного обеспечения. Владельцам данной марки больше недоступна история технического обслуживания и обновление компонентов.

О том, стоит ли ждать отключение функционала автомобилей и будет ли возможно проведение диагностики, рассказал в беседе с «Радио 1», вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«К этой истории давно все подготовились. Недавно провел отключение Mercedes, поэтому никакой неожиданности не произошло. Еще больше времени и лет потратили на то, чтобы подготовиться, независимые техценты, которым официальная диагностика доступна не была, и они уже научились этим пользоваться», - заявил Хайцеэр.

Рассуждая о проблемах, с которыми могут столкнуться автомобилисты, автоэксперт отметил программы и удаленный доступ.

«Проблемы могут возникать с самыми современными автомобилями, последнего года выпуска. Либо нет программ, либо доступа. В любом случае, будут ограничения на системы безопасности автомобиля, к электронным блокам, ключам и так далее. Сложности будут, но, наверное, это будет решаться через третьи страны, и решается вопрос с онлайн диагностикой, подключением через ВПН через европейские адреса, через сопряженные адреса дружественных стран, таможенного союза, в общем, вопрос не идеально, но решаемый», - заверил Хайцеэр.
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#машины
#автомобили
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