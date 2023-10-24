Спасатели из Каширы достали собаку, застрявшую вверх лапами между стен гаражей

Фото: iStock/Narongrit Sritana
Спасатели из подмосковной Каширы помогли собаке, которая застряла между стен гаража, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Бродячая собака забралась в узкую щель между стенами гаража и застряла там в положении «лапами вверх». Выбраться самостоятельно у животного никак не получалось.
Беднягу заметили рабочие, которые ремонтировали крышу близлежащего здания. К замерзшему и скулящему псу вызвали бригаду спасателей. Сотрудники Мособлпожспаса забрались на крышу гаража, спустили к собаке веревку с петлями, обвили их вокруг собачьих лап и вытащили дворнягу из заточения.
Спасенный пёс убежал от пожарных по своим делам.
Читайте также:
Жители Ачинска спасли раненого оленёнка, найденного у школьного забора
Брошенному в подмосковной ветклинике коту нашли нового хозяина
В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину
Беднягу заметили рабочие, которые ремонтировали крышу близлежащего здания. К замерзшему и скулящему псу вызвали бригаду спасателей. Сотрудники Мособлпожспаса забрались на крышу гаража, спустили к собаке веревку с петлями, обвили их вокруг собачьих лап и вытащили дворнягу из заточения.
Читайте также:
Жители Ачинска спасли раненого оленёнка, найденного у школьного забора
Брошенному в подмосковной ветклинике коту нашли нового хозяина
В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину
Евгения Парфентьева