Спасатели «Мособлпожспас» напоминают жителям Подмосковья о правилах безопасности на воде

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Сотрудники провели патрулирование во всех городских округах Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят патрулирование пляжей и места отдыха вблизи воды и напоминают отдыхающим правила безопасного поведения на воде.
«В летние дни многие жители Подмосковья и гости региона любят отдыхать на водоёмах. В ходе рейдов работники противопожарно-спасательной службы напомнили жителям и гостям региона о правилах поведения во время купания. Специалисты рекомендовали не плавать в незнакомых местах, не нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, не приближаться к судам, а также не заплывать за буйки и ограждения», — рассказал заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.
На территории Подмосковья расположено большое количество водных объектов, на которых есть пляжи, где дежурят спасатели и медики, а дно водоемов очищено от водных растений, коряг, камней, стекла.
В местах, отведенных для купания, нет водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, границы плавания обозначены буйками. Однако существуют и стихийные пляжи, которые стали традиционными, хотя на территории установлены таблички, запрещающие купание. Всю эту информацию работники противопожарно-спасательной службы стараются донести до отдыхающих.
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