Спасатели «Мособлпожспас» напоминают жителям Подмосковья о правилах безопасности на воде

Сотрудники провели патрулирование во всех городских округах Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

«В летние дни многие жители Подмосковья и гости региона любят отдыхать на водоёмах. В ходе рейдов работники противопожарно-спасательной службы напомнили жителям и гостям региона о правилах поведения во время купания. Специалисты рекомендовали не плавать в незнакомых местах, не нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, не приближаться к судам, а также не заплывать за буйки и ограждения», — рассказал заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.