Спасатели «Мособлпожспас» продолжают патрулирование несанкционированных мест купания

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят патрулирование в местах несанкционированного купания граждан на водоемах Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Патрулирование проводится в целях недопущения травматизма и гибели людей на водных объектах.





«Несчастные случаи на водоемах происходят чаще всего из-за нарушения правил безопасности на воде, в том числе при купании в необследованных местах, а также в нетрезвом виде. Нередко отдыхающие игнорируют знаки о запрете купания и подвергают свою жизнь опасности», — рассказал заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин.