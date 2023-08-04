Спасатели «Мособлпожспас» просят не терять бдительность на воде

Фото: пресс-служба ГКУ МО
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят патрулирование пляжей и места отдыха вблизи воды и напоминают отдыхающим правила безопасного поведения на воде и напоминают о необходимости соблюдения основных правил, которые обеспечат комфортный отдых на водоемах, а в некоторых случаях сохранят здоровье и жизнь.
«Важно помнить о том, что на суше жарко, а в воде все-таки холодно, ведь за прохладное лето водоемы не успели достаточно прогреться. При заходе в воду человек начинает ощущать резкий перепад температур, что может негативно отразиться на состоянии его организма — привести к спазму сосудов и другим нежелательным реакциям. Молодой здоровый организм, скорее всего, легко справится с таким эффектом, а вот люди в возрасте и страдающие хроническими заболеваниями могут сильно пострадать. Так что отправляясь плавать, нужно быть уверенным в своем самочувствии», — рассказал начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Андрей Калгин.
Начальник управления подчеркнул, что для купания взрослым важно уметь хорошо плавать, а детей не отпускать в воду одних.На территории Подмосковья расположено большое количество водных объектов, на которых есть пляжи, где дежурят спасатели и медики, а дно водоемов очищено от водных растений, коряг, камней, стекла.
В местах, отведенных для купания, нет водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, границы плавания обозначены буйками. Однако существуют и стихийные пляжи, которые стали традиционными, хотя на территории установлены таблички, запрещающие купание.
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