Спасатели призвали осенних купальщиков соблюдать меры безопасности

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса продолжают контролировать обстановку на водоёмах Подмосковья, несмотря на наступление осени. Они стараются предотвратить несчастные случаи во время отдыха у воды.
«Осень в этом году выдалась тёплая. Погода вполне позволяет не сильно теплолюбивым гражданам купаться. А это значит, что угрозы, о которых мы говорили летом, всё еще актуальны. Поэтому спасатели продолжают проводить беседы с гражданами, отдыхающими на берегах рек и озёр», – сказал замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин.Он напомнил основные постулаты безопасного отдыха у воды.
«Самое важное – не упускайте из виду детей. Находясь на берегу в большой шумной компании, не забудьте назначить человека, который не оставит ребятишек без присмотра», – отметил Щетинин.Тем же, кто ещё хочет искупаться, он рекомендовал сделать это на оборудованных пляжах. Заходить в воду, по словам спасателя, нужно только при хорошем самочувствии.
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Лора Луганская