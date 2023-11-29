Спасатели раскрыли жителям Подмосковья главные опасности необорудованных горок

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды в местах катания с несанкционированных горок. Особое внимание спасатели уделяли опасным склонам, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Напомнили жителям региона, что кататься на необорудованных ледяных горках очень опасно. На высокой скорости сложно затормозить, и возникает вероятность получить травмы из-за препятствия. Можно также угодить в яму или выехать на проезжую часть. Специалисты проверили наличие специальных запрещающих табличек и ограждения в местах, где катание со спусков небезопасно», – сказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса Александр Голяк.По его словам, спасатели рекомендовали жителям не рисковать здоровьем, а пользоваться только оборудованными горками и площадками.
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Лора Луганская