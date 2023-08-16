СПЧ потребовал защитить россиян от принудительного выселения из Латвии

В начале августа Главное управление содержания территорий запустило конкурс на лучшую идею по озеленению дворовых территорий многоквартирных домов, воплощенную в жизнь местными жителями.

Главными условиями конкурса были: любовь к своей территории и использование экологичных материалов при декоре, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Сбор заявок на участие в конкурсе уже завершён. Наступил следующий этап: выбор победителя.

Победитель конкурса будет выбран методом голосования с помощью жителей Подмосковья.

«В общей сложности мы рассмотрели 117 заявок из 36 городских округов. Активнее всего делились своими цветущими клумбами и палисадниками жители Балашихи, Реутова, Королева, Подольска, Волоколамского,Красногорска и Мытищ. Истории создания и идеи у всех разные, креативные», — поделилась Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Жители, желающие принять участие в выборе самого зеленого двора Подмосковья, могут проголосовать по ссылке.

Голосование продлится с 15 по 18 августа.

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