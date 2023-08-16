СПЧ потребовал защитить россиян от принудительного выселения из Латвии

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Члены СПЧ обратились к зарубежным правозащитникам с просьбой о защите российских граждан, которые имеют официальный вид на жительство в Латвии.
Кроме того, в комиссии СПЧ считают циничным требование не только о прохождении экзамена, но и об указании политических взглядов и отношения к России. Такие требования нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах ООН и Европейскую конвенцию по правам человека.
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