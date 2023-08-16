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СПЧ потребовал защитить россиян от принудительного выселения из Латвии

16 августа 2023, 20:53

Фото: iStock/gargantiopa

Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству потребовала защитить россиян, проживающих в Латвии, от принудительного выселения. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.
С 1 сентября в силу вступят изменения в законодательство Латвии, согласно которым русскоязычные жители, не сдавшие экзамен по латышскому языку, принудительно будут выселяться из страны. В связи с этим, 6 тысяч граждан России, проживающих на территории республики, могут быть выдворены на её пределы.

Члены СПЧ обратились к зарубежным правозащитникам с просьбой о защите российских граждан, которые имеют официальный вид на жительство в Латвии.


При этом уточняется, что в основном под эту меру попадают пенсионеры, живущие в Латвии ещё со времён СССР.

Кроме того, в комиссии СПЧ считают циничным требование не только о прохождении экзамена, но и об указании политических взглядов и отношения к России. Такие требования нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах ООН и Европейскую конвенцию по правам человека.

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#латвия
#россия
#закон
#спч
#защита
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Минтруд: Ветераны СВО смогут автоматически получать ежемесячные льготные выплаты
16 августа 2023, 21:08

Фото: iStock/Fascinadora

Минтруд РФ подготовило проект постановления, согласно которому пенсии ветеранам СВО будут ежемесячно назначаться автоматически. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Социальный фонд путём самостоятельного взаимодействия с ведомствами будет собирать необходимую информацию для осуществления выплаты.

Это позволит ветеранам боевых действий получать выплату автоматически. Особенно удобна такая функция будет для тех военнослужащих, которые продолжают находиться на фронте и не могут быстро подать заявление на получение ежемесячной денежной выплаты.

В Минтруде напомнили, что в настоящее время ветераны боевых действий должны запросить выплату через портал Госуслуг, в отделении Соцфонда или в МФЦ.

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#выплаты
#ветераны
#сво
#минтруд
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Шадаев: в России не хватает «айтишников»
Шадаев: Минцифры подсчитало дефицит IT-специалистов в России
16 августа 2023, 19:39

Фото: iStock/scyther5

В России наблюдается дефицит IT-специалистов, который, по подсчётам Минцифры, составляет от 500 до 700 тысяч человек. Об этом на совещании президента с членами правительства сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Он уточнил, что недостаток специалистов не даёт высоких темпов развития отрасли.

При этом, он заметил, что количество сотрудников IT-компаний в прошлом году увеличилось на 13%. В настоящее время в России работают около 740 тысяч специалистов этой сферы.

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#it
#дефицит
#специалисты
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Минздрав поддержал предложение Даванкова о нанесении маркировки на полезные продукты
16 августа 2023, 19:08

Фото: iStock/Drazen Zigic

Минздрав принял предложение вице-спикера Госдумы, кандидата в мэры Москвы Владислава Даванкова (партия «Новые люди») о нанесении маркировки на полезные продукты питания. Об этом депутат заявил в эфире телеканала «Москва Доверие».
По его словам, товаров на прилавках настолько много, что среди них сложно найти продукты с хорошим составом. При этом, сама этикетка настолько информативна, что трудно сразу выяснить, качественный ли это продукт и правильный ли у него состав. А маркировка позволит сразу это определить.

По мнению Даванкова, такое нововведение облегчит людям поиск нужных продуктов, а также поспособствует сохранению их здоровья.

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#продукты
#маркировка
#минздрав
#здоровье
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Мошенники могут получить доступ к личным данным через взлом публичного Wi-Fi
16 августа 2023, 18:46

Фото: istockphoto/ArisSu

Мошенники могут взломать публичный Wi-Fi или создать фальшивую точку доступа к сети, чтобы получить возможность использовать личные данные россиян для кражи средств со счетов. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Сбербанка.
Специалисты по безопасности финансово-кредитной организации рекомендуют, прежде чем подключаться к Wi-Fi в метро, кафе или другом общественном месте, убедиться, что в системе используется шифрование WPA2/WPA3. Информацию об этом можно найти в разделе «Тип безопасности» в свойствах точки доступа сети. Также заходить нужно только на сайты с безопасным соединением. В адресной строке должно быть изображение замочка и буквы http.

Эксперты по безопасности рекомендуют не пользоваться банковскими приложениями, не совершать оплату и ничего не скачивать, если совершено подключение через публичный Wi-Fi. Кроме того, обязательно следует установить надежную антивирусную программу.

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#метро
#кафе
#эксперты
#специалисты
#мошенники
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Путин призвал выделить деньги на развитие IT-инфраструктуры в региональных школах
16 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/Ridofranz

Президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости выделения денег регионам для развития IT-инфраструктуры в школах.
Речь шла, в частности, об обеспечении учебных заведений интернетом и электронным оборудованием.

Путин обратился к Минцифры и Минфину с просьбой о выделении денег из бюджета для помощи регионам, у которых не хватает финансирования для развития IT-сферы в школьных учреждениях.

Президент уточнил, что реализовать задуманное будет не трудно, поскольку средств необходимо не так много, потому что уже большое количество регионов имеют всё необходимое оборудование в школах.

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#владимир путин
#школа
#бюджет
#развитие
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ГУСТ приглашает принять участие в голосовании за «Самый зеленый двор Подмосковья»
16 августа 2023, 18:30

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

В начале августа Главное управление содержания территорий запустило конкурс на лучшую идею по озеленению дворовых территорий многоквартирных домов, воплощенную в жизнь местными жителями.

Главными условиями конкурса были: любовь к своей территории и использование экологичных материалов при декоре, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Сбор заявок на участие в конкурсе уже завершён. Наступил следующий этап: выбор победителя.

Победитель конкурса будет выбран методом голосования с помощью жителей Подмосковья. 

«В общей сложности мы рассмотрели 117 заявок из 36 городских округов. Активнее всего делились своими цветущими клумбами и палисадниками жители Балашихи, Реутова, Королева, Подольска, Волоколамского,Красногорска и Мытищ. Истории создания и идеи у всех разные, креативные», — поделилась Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.


Жители, желающие принять участие в выборе самого зеленого двора Подмосковья, могут проголосовать по ссылке. 

Голосование продлится с 15 по 18 августа. 

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Уже 36 тыс жителей Подмосковья пользуются приложением «Народный инспектор».

В Подмосковье создали мобильные бригады специалистов для ремонта детских площадок.
#труд
#голосование
#любовь
#жители
#светлана аипова
#служба
#экология
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Минобороны РФ заключило контракт на поставку в войска новейшей самоходной гаубицы «Мальва»
16 августа 2023, 18:17

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На проходящем в подмосковном Одинцово на площадках конгрессно-выставочного комплекса «Патриот» форуме «Армия-2023» министерство обороны заключило ряд контрактов на поставку в войска современных видов вооружения. Среди них договор на поставку САУ 2С43 «Мальва».
Эти самоходные артиллерийские орудия, или колесные гаубицы, как из еще называют, будет изготавливать для нужд армии ЦНИИ «Буревестник». Кроме того, с компанией также подписаны договоры на поставку модернизированных 120-миллиметровых минометных комплексов на шасси автомобиля «Урал-43206» 2С12А, 82-миллиметровых минометов 2Б24 и 120-миллиметровых минометов 2Б11 на колесном ходу, передает ТАСС.

Помимо этого, с научно-производственным объединением «Стрела» Минобороны подписало договор на поставку артиллерийских радиолокационных комплексов. С НПО «Базальт» подписан контракт на поставку 120-миллиметровых выстрелов с осколочно-фугасной миной ОФ-843Б. НИМИ им. Бахирева будет изготавливать и поставлять в войска 152-миллиметровые выстрелы с осколочно-фугасным снарядом.

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#договор
#контракт
#вс рф
#минобороны
#урал
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Выплаты к 1 сентября получат более 4,7 тыс химкинских школьников
16 августа 2023, 18:17

Фото: администрация г. о. Химки

Выплаты перед началом учебного года получат 4 748 детей из Химок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«4 731 ребёнок из многодетных семей получит по 3 тыс рублей на покупку школьной формы, 230 детям из многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума – по 10 тыс рублей. Кроме того, родители 17 детей с ограниченными возможностями здоровья получат по 13 тыс рублей на покупку школьной формы и питание», – говорится в сообщении.
Подготовка к новому учебному году для каждой семьи – финансово затратный период. Особенно это касается многодетных и семей с низкими доходами, отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
«Наша задача – оказать им поддержку и внимание. Для этого реализуем программу губернатора, предоставляем выплаты в проактивном режиме. Также более 50 химкинских первоклассников получат рюкзаки с полным набором канцелярии», – пояснил Волошин.  
Рюкзаки вручат семьям с доходами ниже прожиточного минимума, в которых дети идут в первый класс. Внутри – тетради, пенал, цветные карандаши, краски, кисти, альбом для рисования, пластилин, подставка для книг, ножницы, обложки на учебники и тетради.

Информацию о назначении выплат можно получить по телефону 122 горячей линии Минсоцразвития Московской области, по телефону приёмной окружного управления социального развития №22 8 (498) 602-26-50, либо на сайте
 
Очный приём граждан по вопросам социальной поддержки сотрудники окружного управления №22 проводят в МФЦ. График работы – с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 часов. 

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#дмитрий волошин
#химки
#школьник
#выплаты
#подмосковье
#московская область
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«Космическую» школу с планетарием построили в Мытищах
16 августа 2023, 18:16

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдал итоговый документ завершения строительства школы в деревне Погорелки городского округа Мытищи.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Школа переменной этажности площадью свыше 16 тысяч кв. метров состоит из прямоугольных блоков, имеет панорамное остекление и окна в виде иллюминаторов.  

В школе обустроили актовый зал, спортивные залы, лаборатории, читальный зал, IT-зону и планетарий.

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#люберцы
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Подмосковье ищет медработников