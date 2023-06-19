Специалист Калинкин прокомментировал проблему перехода на летнее время

«Изменение времени на летнее/зимнее время происходило более семидесяти раз. И периодически этот вопрос до сих пор поднимается. Это говорит только о том, что единого мнения по этому вопросу нет», — отметил в беседе с RT Калинкин.





Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин заявил, что переход на летнее время, законопроект о котором будет внесён в Госдуму 21 июня, не раз обсуждался на разных уровнях, что говорит о том, что единого мнения по данной проблеме нет.Эксперт добавил, что, с одной стороны, переход на летнее время может негативно отразиться на людях в плане здоровья, которое работают по фиксированному графику, и создаст для них дополнительную стрессовую ситуацию. С другой стороны, такая мера может оказать положительное влияние на экономику.Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФотметил, что переход на летнее время никак не поможет экономике, а лишь приведет к психологическим проблемам общества.