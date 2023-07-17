Специалист МГУ Шабалин прокомментировал обнаружение в водах около Тайваня «рыбы судного дня»

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Специалист Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин назвал информацию о «рыбе судного дня» высосанной из пальца сенсацией.
По его словам, после подводных землетрясений, рыбы, обитающие на глубине всплывают на поверхность. Об этом он сообщил изданию «Царьград».
Информация о том, что ее появление предвещает катастрофу или природные катаклизмы, специалист назвал вымыслом.
Шабалин подчеркнул, что сельдяной король, который живёт в Атлантике и Тихом океане не является рыбой судного дня. Необычное название рыбы обусловлено тем, что она часто плавает в косяках сельди, заключил специалист.
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Информация о том, что ее появление предвещает катастрофу или природные катаклизмы, специалист назвал вымыслом.
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Анастасия Крестьянова