Специалист Пешкова рассказала, как обезопасить детей от вредной информации в Сети

Фото: фотобанк Московской области
«Сейчас в качестве обеспечения безопасности детей в интернете предлагают запретительные меры. 68% детей сталкиваются с угрозами в интернете, 48% страдают морально, физически или финансово. Надо повышать цифровую грамотность детей и вырабатывать у них информационную избирательность», — прокомментировала в беседе с RT Пешкова.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что основной опасностью детства в современном мире является общедоступность небезопасной информации в Сети, которая может нанести колоссальный вред психике ребёнка.