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Специалист объяснил, почему российские пенсионеры не хотят питаться правильно

Геронтолог Новосёлов заявил, что пожилые россияне вынуждены питаться неправильно из-за низких пенсий
24 июля 2023, 14:03

Фото: IStock/DimaBerkut

Лондонские учёные выяснили, что пожилым людям обязательно нужно есть чернику. По их мнению, эта ягода положительно влияет мозг и сосуды.
Такого же мнения придерживается и врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов. Однако он подчеркнул, что не все российские пенсионеры могут позволить себе полезные овощи и фрукты. Специалист рассказал «Радио 1», что из-за низких пенсий пожилые люди в России питаются в основном углеводами.
«Для здорового и активного долголетия считается правильной средиземноморская диета. У нас же питание разбалансировано в сторону углеводов. Я называю это питанием макаронно-картофельным. Очень много хлебобулочных изделий, очень мало продуктов с белком. Нужно питаться рыбой, морепродуктами, должны быть овощи и фрукты круглый год. Но, к сожалению, из-за доходов люди не могут себе это позволить», — сказал Валерий Новосёлов.

Также специалист отметил, что многие российские пенсионеры питаются неправильно из-за сложившихся традиций. По словам геронтолога, бабушек и дедушек очень сложно убедить пойти прогуляться по лесу.
«Выходцы из Советского Союза могут тянуть свои болячки до последнего момента, особенно это касается мужчин в возрасте. К этим же традициям относят и чаепития с булочками, баранками, вареньем у бабушек. Переубедить, что это неправильно не получается, потому что это традиция. И пока поколения не сменятся, тяжело будет сказать им, чтобы вместо чаепития они взяли скандинавские палки и пошли в лес», — добавил специалист.
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#Валерий Новосёлов
#геронтолог
#пенсионер
#питание
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Улица в Кашире получила грант на реализацию проекта благоустройства
24 июля 2023, 14:19

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Кашире реализуют проект благоустройства улицы Советской с прилегающими сквером и участками улиц, благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Проект по благоустройству улицы Советской с прилегающим сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц в Кашире победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023. 
«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В Кашире это территория, которая в центре города, она свяжет уже благоустроенные территории, и набережную, которую в этом году мы завершаем. Получится такая «центральная связь», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.   

Территория улицы Советской с прилегающим сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц отмечена победителем в номинации «Историческое поселение» и получила грант в размере 80 миллионов рублей на реализацию проекта благоустройства. 


Площадь благоустройства составит 3,8 га. 

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#Михаил Хайкин
#благоустройство
#Кашира
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Адвокат обжаловал арест Стрелкова
Защита Стрелкова обжаловала его арест
24 июля 2023, 14:08

Фото: iStock/Wasan Tita

Адвокат экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова Гаджи Алиев подал апелляционную жалобу на его арест. Об этом передает РЕН ТВ.
«Апелляционная жалоба на арест подана», - сказал Алиев.

Напомним, Стрелков был задержан 18 июля. Ему предъявили обвинение по статье «Экстремизм». Задержанный допускал провокационные высказывания в отношении российской власти и критиковал руководство страны.

21 июля Мещанский суд столицы арестовал Игоря Стрелкова на два месяца по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Сам же обвиняемый попросил не отправлять его в СИЗО, а избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по состоянию здоровья. Он напомнил, что приговорён к пожизненному заключению Гаагским судом. По его словам, последние девять лет он проживает в Москве и никогда не скрывался от правоохранительных органов.

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#Игорь Стрелков
#адвокат
#арест
#апелляция
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Проект благоустройства Центральной площади в Хотьково победил в конкурсе
24 июля 2023, 14:08

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Хотьково реализуют проект благоустройства центральной площади города, благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Территория Центральной площади города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023. 
   
«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира. Сергиев Посад Центральная площадь в городе Хотьково. Жители очень давно просили благоустроить. Сейчас появляется такая возможность», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Территория Центральной площади города Хотьково отмечена победителем в категории «Малые города» с населением от 20 до 50 тысяч человек и получила грант в размере 90 миллионов рублей на реализацию проекта благоустройства. 


Площадь благоустройства составит 1,9 га. 

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#Михаил Хайкин
#благоустройство
#Сергиев Посад
#Хотьково
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Собянин сообщил о строительстве центра инноваций и импортозамещения в Воскресенском
Собянин: Центр инноваций и импортозамещения построят в новой Москве
24 июля 2023, 14:07

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве построят центр инноваций и импортозамещения, проект здания уже согласован.
По его словам, комплекс будет возведен для проведения исследований в области науки. Градоначальник пояснил, что арендовать площадки в центре смогут компании, занимающиеся производством электроники, автомобилей и ИТ-секторам. Соответствующая информация размещена на сайте мэра. 

Инновационный центр будет состоять из трех этажей и расположится в Воскресенском поселении. Комплекс предоставит более 230 рабочих мест в области высоких технологий. 

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#Москва
#импортозамещение
#Собянин
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Туристы массово покидают Грецию из-за бушующих пожаров
24 июля 2023, 14:02

Фото: istockphoto/shootthebreeze

Сильные пожары не прекращаются в Греции уже почти неделю. Борьба с огнем затруднена из-за жары и сильного ветра. Вывоз людей с острова Родос уже стал самой массовой эвакуацией за всю историю страны.
Жара, вызвавшая разгул огня на курортном острове, устроила настоящую проверку на выносливость для туристов, среди которых есть и россияне. С Родоса вывезено на материк уже почти 30 тысяч гостей и местных жителей. Аэропорты переполнены: покинуть Грецию сейчас почти невозможно, сообщает сайт «Рен ТВ».

Не хватает мест в центрах временного размещения — школах, спортивных залах и гостиницах в удалении от опасной зоны. Люди спят в шезлонгах прямо на улице. В воздухе летает пепел и песок, пригнанный ветром из пустыни Сахара. Спасенных временно размещают на трех паромах, специально пригнанных в порт Родос. Туристы сейчас мечтают попасть не на пляж, а в аэропорт. Панические настроения подстегивает информация о том, что несколько европейских авиаперевозчиков отменяют рейсы на греческий остров.

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос призвал власти страны склонить голову и попросить помощи у России. Очень бы пригодились российские самолеты-амфибии Бе-200, прекрасно зарекомендовавшие себя в борьбе с лесными пожарами. Отставной военный считает, что, несмотря на то, что Греция поддержала антироссийские санкции, Россия не откажет в помощи стране, где разразилось настоящее стихийное бедствие.

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#греция
#родос
#туристы
#аэропорт
#эвакуация
#самолет
#помощь
#Россия
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Сквер «60 лет Победы» в Егорьевске благоустроят
24 июля 2023, 13:58

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Егорьевске реализуют проект благоустройства сквера 60-летия Победы, благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Территория сквера «60 лет Победы» и пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина в подмосковном Егорьевске победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023. 


«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В Егорьевске это сквер 6-летия Победы. Эта территория очень давно жителями номинировалась на конкурс. Мы уже несколько раз участвовали и в этом году заслуженная победа. Красивая и значимая территория в городе появится с фонтаном, с цветниками, с озелением», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Территория сквера «60 лет Победы» отмечена победителем в категории «Малые города» с населением от 50 до 100 тысяч человек и получила грант в размере 100 миллионов рублей на реализацию проекта благоустройства. 

Площадь ​благоустройства составит 3,3 га.

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#Михаил Хайкин
#благоустройство
#Егорьевск
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Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в РФ
24 июля 2023, 13:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.
Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Цифровая валюта будет представлять собой дополнительную форму рубля, которую будут выпускать наряду с традиционной формой денежных средств. Российский рубль будет в наличном, безналичном и цифровом виде. Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года. 

Цифровой рубль можно будет использовать для совершения различных платёжных операций, проведение которых будет возможно на специальной платформе. 

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#Путин
#закон
#цифровой рубль
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40 раз Подмосковье побеждало на конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
24 июля 2023, 13:42

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

40 территорий Московской области побеждали на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с момента создания конкурса. Победы принесли Подмосковью 3 миллиарда грантов на реализации проектов.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал об итогах Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
«За время работы конкурса у нас 40 побед, 40 территорий. Мы посчитали, что это порядка 3 миллиарда рублей мы получили грантов на развитие городов. 2,5 миллионов человек увидели изменения в городах, в которых живут», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
На сегодняшний день 23 объекта победителей реализовано, 14 объектов находятся в стадии реализации и 3 новые победы в 2023 году. 

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#Михаил Хайкин
#благоустройство
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Подмосковью выделят 270 млн на благоустройство территорий
24 июля 2023, 13:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В результате победы на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023, Подмосковью выделят гранты на реализацию проектов благоустройства территорий.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал об итогах Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (2023), который проходит во Владивостоке.
«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Победа в конкурсе принесет региону 270 миллионов рублей грантов на реализацию благоустройства этих территорий. 

Михаил Хайкин рассказал, что две территории — в Истре и в Дубне, отдельно были отмечены благодарственными письмами министра «За качественную проработку».

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#Михаил Хайкин
#благоустройство
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Подмосковье ищет медработников