Специалист объяснил, почему российские пенсионеры не хотят питаться правильно

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Лондонские учёные выяснили, что пожилым людям обязательно нужно есть чернику. По их мнению, эта ягода положительно влияет мозг и сосуды.
Такого же мнения придерживается и врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов. Однако он подчеркнул, что не все российские пенсионеры могут позволить себе полезные овощи и фрукты. Специалист рассказал «Радио 1», что из-за низких пенсий пожилые люди в России питаются в основном углеводами.
Также специалист отметил, что многие российские пенсионеры питаются неправильно из-за сложившихся традиций. По словам геронтолога, бабушек и дедушек очень сложно убедить пойти прогуляться по лесу.
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«Для здорового и активного долголетия считается правильной средиземноморская диета. У нас же питание разбалансировано в сторону углеводов. Я называю это питанием макаронно-картофельным. Очень много хлебобулочных изделий, очень мало продуктов с белком. Нужно питаться рыбой, морепродуктами, должны быть овощи и фрукты круглый год. Но, к сожалению, из-за доходов люди не могут себе это позволить», — сказал Валерий Новосёлов.
«Выходцы из Советского Союза могут тянуть свои болячки до последнего момента, особенно это касается мужчин в возрасте. К этим же традициям относят и чаепития с булочками, баранками, вареньем у бабушек. Переубедить, что это неправильно не получается, потому что это традиция. И пока поколения не сменятся, тяжело будет сказать им, чтобы вместо чаепития они взяли скандинавские палки и пошли в лес», — добавил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова