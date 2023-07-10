Специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на двух подмосковных шоссе

На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на двух подмосковных шоссе, изменив режим работы фаз светофорных объектов в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что на Рязанском шоссе в Раменском округе специалисты увеличили время заезда в сторону села Рыболова, а в Котельниках на пешеходном переходе на Новоегорьевском шоссе перед Новорязанским шоссе сократили время проезда транспорта по просьбам жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент светофор работает в режиме когда, 180 секунд идет движение транспортного потока, а 30 секунд отдали движению пешеходов.





В текущем году планируется оптимизировать работу светофоров на 300 дорожных участках, мероприятия по оптимизации уже провели больше чем на 180 из них.