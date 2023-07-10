Специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на двух подмосковных шоссе

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что на Рязанском шоссе в Раменском округе специалисты увеличили время заезда в сторону села Рыболова, а в Котельниках на пешеходном переходе на Новоегорьевском шоссе перед Новорязанским шоссе сократили время проезда транспорта по просьбам жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На данный момент светофор работает в режиме когда, 180 секунд идет движение транспортного потока, а 30 секунд отдали движению пешеходов.
В текущем году планируется оптимизировать работу светофоров на 300 дорожных участках, мероприятия по оптимизации уже провели больше чем на 180 из них.Читайте также:
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