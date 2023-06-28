Специалисты Системы-112 Московской области подвели итоги работы

С даты своего создания по сегодняшний день, Система-112 приняла более 76 миллионов вызовов

Система-112 Московской области начала свою работу 1 июня 2015 года, за к это время операторы смогли принять более 76 миллионов вызовов от жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

С началом теплой погоды, на линию экстренной помощи поступает много звонков сезонного характера: сообщения о граждан, провалившихся под лед, потерявшиеся в лесных массивах и другое.





За первое полугодие 2023 года операторы единого номера службы спасения «112» обработали более 6 млн звонков.

Как показывает статистика, чаще всего по номеру «112» люди обращаются за скорой медицинской помощью. Вторыми по количеству вызовов является полиция, в том числе, ГИБДД. Далее идут остальные экстренные службы, психологическая помощь, справочные обращения.

Профессиональная помощь и поддержка была оказана каждому обратившемуся. Ежедневно в подмосковную Систему-112 поступает в среднем более 30 тысяч вызовов от жителей и гостей региона. Ежедневно на смену выходят более 350 операторов.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.



Ранее сообщалось, что Система-112 Подмосковья напомнила как получить помощь в экстренных ситуациях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.