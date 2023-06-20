Спецслужбы Запада используют в работе украденные хакерами персональные данные россиян

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Об этом на полях ПМЭФ-2023 рассказал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер
Западные спецслужбы стали использовать в своих целях данные россиян, которые утекли в сеть из-за хакеров. Об этом заявил в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
По его словам, после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года представителям спецслужб Запада стал интересен каждый гражданин России и каждый оператор персональных данных.
Ранее стало известно, что хакеры стали активно пытаться шпионить через легальное программное обеспечение за компаниями из РФ, связанными с критической инфраструктурой и оборонно-промышленным комплексом (ОПК).
«После блокировки зарубежных площадок западные спецслужбы лишились возможности сбора и анализа этой информации. Поэтому они пошли по пути взломов и кражи чувствительной информации», — сказал Вагнер (цитата по ТАСС).
Ранее стало известно, что хакеры стали активно пытаться шпионить через легальное программное обеспечение за компаниями из РФ, связанными с критической инфраструктурой и оборонно-промышленным комплексом (ОПК).
Артем Путинцев