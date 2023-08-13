Spectator: Путин говорил правду, заявляя о духовном разложении Запада

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Президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил о неприемлемости современных нравственных ценностей, которых придерживается Запад. Об этом написала британская журналистка Лайонел Шрайвер для издания The Spectator.
В своей публикации она признает правоту Путина, когда он заявляет о борьбе с бездуховным Западом, который давно уже является колыбелью и оплотом не оголтелого капитализма, а разгула ЛГБТ-пропаганды и парада трансгендеров.
По ее словам, американцы и Евросоюз выбирают политиков, судей, военачальников, полицейских, членов правительства, директоров компаний не в соответствии с их профессиональными качествами и квалификацией, а в зависимости от того, являются ли они темнокожими, латиноамериканцами, трансгендерами или женщинами.
Журналистка подчеркнула в заключение, что за последнее десятилетие приверженность Запада перешла все разумные границы, поэтому Европе и Северной Америке остается просто признать правоту российского лидера.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные страны разрушают цивилизацию, оправдывая различные извращения, в том числе педофилию.
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«Все, что говорит Владимир Путин о закате западной цивилизации, мы каждый день видим в выпусках наших газет», — отмечает Шрайвер.
Журналистка подчеркнула в заключение, что за последнее десятилетие приверженность Запада перешла все разумные границы, поэтому Европе и Северной Америке остается просто признать правоту российского лидера.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные страны разрушают цивилизацию, оправдывая различные извращения, в том числе педофилию.
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Александр Бойцов