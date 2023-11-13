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Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Москве

ТАСС: спецборт МЧС с 70 россиянами, эвакуированными из Газы, прибыл в Москву
13 ноября 2023, 21:20
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС.
Самолёт успешно приземлился с московском аэропорту Домодедово. На его борту находились 70 россиян, которых эвакуировали из сектора Газа через КПП «Рафах». Затем они разместились в оперативном штабе МЧС России в Каире, откуда из спецрейсом направили в Россию.

В пресс-службе МЧС ранее сообщали, что в течение полёта эвакуированных россиян сопровождают ведомственные медицинские работники и психологи, которые оказывают необходимую помощь.


Напомним, что согласно данным, представленным официальным представителем МИД РФ Марией ​Захаровой, в списках на эвакуацию из сектора Газа числятся более тысячи человек, среди которых граждане России, соотечественники и 300 детей.

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#мчс
#россияне
#эвакуация
#домодедово
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Жуковские лицеисты прошли посвящение в кадеты
13 ноября 2023, 21:04

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В лицее №14 им. М. М. Громова в Жуковском прошло посвящение ребят в кадеты, в честь этого в учебном заведении состоялся праздник. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, в ходе посвящения пятиклассники произнесли слова «Торжественного обещания» легендарным лётчикам, а кадеты 7«А» класса продекламировали свое стихотворное напутствие. В честь этого состоялся праздничный концерт, где выступили чтецы 8«К» класса и хор 7«А», исполнивший «Кадетский марш» на стихи князя К.К. Романова. Лицеисты-старшеклассники выступили с театральной постановкой об основных этапах становления кадетского движения в России и великих выпускниках кадетских корпусов.

Ребят в этот торжественный и волнительный момент поздравили заслуженные лётчики-испытатели, среди которых были Герой СССР Виктор Пугачев, Герой РФ Марат Алыков, Герой РФ Юрий Ващук, военный летчик-истребитель, Кавалер Ордена Красной Звезды, Кубинского национального ордена, депутат жуковского Совета депутатов Константин Агеев.  

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#лётчик
#герой
#лицей
#дети
#мероприятия
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В Жуковском изменится адрес приёма отдела ЗАГС по выдаче повторных документов
13 ноября 2023, 20:03

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском с 14 ноября этого года изменится адрес приёма граждан отдела ЗАГС по вопросам выдачи повторных документов, а также государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что теперь граждане по вышеперечисленным вопросам смогут обращаться в здание МФЦ по адресу: город Жуковский, улица Энергетическая, дом 9, 2 этаж.

При этом, посетить отдел граждане смогут в его рабочее время. Как передают в пресс-службе, отдел будет работать шесть дней в неделю по следующему графику:

Понедельник: 9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00, перерыв 13:00 – 14:00

Вторник – пятница: 8:00 – 20:00

Суббота: 9:00 – 13:00, 13:30 – 17:30

Воскресенье: выходной день.

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#жуковский
#мфц
#город
#улица
#услуги
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Умерла старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа
NYT: умерла старшая сестра Трампа судья Мэриэнн Трамп Барри, ей было 86 лет
13 ноября 2023, 19:59

Фото: iStock/Boris Ipatov

В возрасте 86 лет скончалась старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа судья Мэриэнн Трамп Барри. Об этом сообщает издание The New York Times.
Отмечается, что женщины не стало в её квартире в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. 

Источники, проинформировавшие газету о случившемся, не раскрыли причину смерти старшей сестры Трампа.

Мэриэнн Трамп Барри до 2019 года занимала пост федеральной судьи в Нью-Джерси. Трамп часто прислушивался к мнению и советам старшей сестры. Однако в один момент их отношения испортились из-за того, что их племянница Мэри Трамп опубликовала аудиозаписи, на которых слышно как сестра негативно высказывалась о бывшем президенте США. 

Напомним, что в 2020 году Трамп потерял младшего брата Роберта, а в 2022 году скончалась его первая жена Ивана.

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#дональд трамп
#смерть
#сша
#женщина
#семья
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Сенатор Павлова призвала девушек не зацикливаться на высшем образовании
13 ноября 2023, 19:17

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор Маргарита Павлова призывает девушек не зацикливаться на высшем образовании. В противном случае «упускается детородная функция».
Об этом член Совфеда от Челябинской области сказала в интервью на Русском экономическом форуме. По словам Павловой, часто «высшее образование ни к чему не приводит», а человек только теряется в поисках себя. 

«Они либо начинают работать совершенно по другим специальностям, либо еще что-то. Вот этот поиск себя затягивается на долгие годы. В результате упускается детородная функция»,-заявила Маргарита Павлова. 
После такого ответа интервьюер спросил Павлову, не боится ли она, что её будут обвинять в желании «отмотать время назад». Но она не увидела в этом ничего страшного. 

Маргарита Павлова ранее выступала за ограничение абортов, которые, по её мнению, являются «оружием ментальной войны против
России».

Сообщалось, что Павловой в студенческие годы не хватило баллов для поступления на бюджет. Она поступила на платное отделение Челябинского государственного института культуры.

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#россия
#совет федерации
#депутаты
#образование
#новости
#женщины
#студенты
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Некоторых эвакуированных из сектора Газа россиян разместят в Подмосковье
13 ноября 2023, 19:13

Фото: РИА Новости / МЧС РФ

Россиян, которым некуда ехать после эвакуации из Сектора Газа, разместят в пунктах временного пребывания в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
«Большинство соотечественников, которые прилетят сегодня, встретят и разместят родственники. Тех, кому ехать некуда, доставят в пункт временного размещения в Московской области, с которым мы на связи», – сказала вице-спикера Госдумы, главы штаба единороссов по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что ночь первая колонна с 70 россиянами, покинувшими палестинский анклав, прибыла в Каир, где развёрнут штаб МЧС России. Позже спецборт МЧС с эвакуированными россиянами вылетел в Москву. В ближайшее время из сектора Газа будет вывезена новая группа из 90-100 соотечественников.

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#анна кузнецова
#госдума
#единая россия
#подмосковье
#московская область
#сектор газа
#эвакуация
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Умер 44-летний продюсер сериала «Эйфория» Турен
13 ноября 2023, 19:07

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В возрасте 44 лет скончался американский продюсер Кевин Турен.
О смерти сына изданию Deadline рассказал отец Кевина Турена Эдвард. 

«Без него этот мир станет меньше»,— сказал отец продюсера. 
Кевин Турен умер в Лос-Анджелесе. Причина его смерти неизвестна. 

Кевин Турен родился в Нью-Йорке. Кинематографию изучал в Колумбийском университете. Выступал продюсером фильмов «Рождение нации», «Волны», «Мальком и Мари». Известность Турену принёс сериал «Эйфория», который выходит с 2019 года на HBO. 

Ранее сообщалось о смерти бывшего министра обороны Грузии Тенгиза Китовани. Он был активным участником свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа. О смерти Тенгиза Китовани сообщает грузинская телекомпания «Рустави 2». Где именно скончался Китовани, не уточняется.

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#продюсер
#шоу-бизнес
#общество
#новости
#сша
#кино
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Воробьёв назвал число госуслуг, переведённых в этом году в цифровой формат
13 ноября 2023, 19:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в 2023 году перевели в цифровой формат ещё 30 госуслуг. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Главная наша задача – удобство, комфорт всего того, что тебя окружает. Запись в школы, детсады, секции или кружки, субсидии для бизнеса, оформление выплат и компенсаций, разрешение на строительство, отчёт контрольным органам – абсолютное большинство госуслуг в Подмосковье мы перевели в «цифру». Уже не надо посещать МФЦ, стоять в очередях и обивать пороги разных ведомств. Можно, не выходя из дома, за пару минут подать заявление. С начала года перевели в электронный вид порядка 30 госуслуг», – отметил глава региона. 
Он добавил, что Подмосковье – большой регион, который постоянно растёт. Поэтому важно, чтобы каждый мог получать услуги быстро и доступно. Электронные сервисы очень востребованы: с января жители Московской области воспользовались ими более 5,5 млн раз. 
 
Так, в октябре на региональном портале стали доступны такие госуслуги, как установка предварительной опеки; оформление экстренной социальной помощи; социального пособия и материальной помощи на погребение; установка тарифов на транспортные услуги; проставление апостиля на документах, выданных ЗАГСом; подача заявки на проведение госэкспертизы проектов освоения лесов.
 
Всё больше услуг и сервисов появляется на портале для бизнеса. Так, с июня можно подать заявку на развитие франшизы и выхода на маркетплейсы; объединены субсидии на покупку и лизинг оборудования; внедрён новый сервис предпроверки для помощи бизнесу при оформлении заявки и исключения ошибок при подаче. 
 
С этого года стали доступны в «цифре» и новые меры поддержки для жителей. Семьи с детьми-инвалидами могут подать онлайн заявление на новую выплату в 18 тыс рублей. Оформить ежегодную выплату могут и многодетные семьи с низкими доходами, где есть школьники.
 
У льготников появился электронный соцпаспорт. Скачав приложение, они могут предъявлять QR-код вместо бумажных документов.
 
Сейчас на РПГУ в электронном виде доступно уже более 300 госуслуг. По словам Воробьёва, работа по переводу их в «цифру» продолжится.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#цифровизация
#госуслуги
#портал
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На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье направят 30 млрд рублей
13 ноября 2023, 18:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На модернизацию системы теплоснабжения Подмосковья в ближайшие годы направят около 27 млрд рублей. Такие данные привёл вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«У нас отапливается 53,5 тыс домов, имеется почти 300 тыс км сетей и 2,7 тыс единиц котельных. В ближайшие годы по различным программам на теплоснабжение планируется потратить 27 млрд рублей», – заявил Хромушин, выступая в Мособлдуме по вопросам теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что с текущего до конца 2028 года в Подмосковье на обновление коммунальных объектов будет потрачено более 300 млрд рублей. Речь идёт о реконструкции сетей, котельных, ВЗУ и очистных сооружений. 
 
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#модернизация
#московская область
#подмосковье
#мособлдума
#евгений хромушин
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Депутат Арефьев: Надо изменить статью о международном праве в Конституции РФ
13 ноября 2023, 18:47

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что статью 15 Конституции РФ о международном праве необходимо изменить для того, чтобы верховенство российского права восторжествовало при заключении международных договоров.
«У нас хозяйственных договоров очень много, поэтому нам надо менять часть 15-й статьи Конституции, чтобы было верховенство российского права при заключении международных договоров», — пояснил в беседе с NEWS.ru Арефьев.

По его словам, иностранные инвестиции ограничивают верховенство российского законодательства.

Ранее замглавы Минюста РФ Андрей Логинов заявил о том, что возвращение к смертной казни в России фактически исключено из-за позиции Конституционного суда. По его словам, правовой режим неприменения смертной казни в России намного более строгий, чем в других странах. Он основан на позиции Конституционного суда, по которой сформировались устойчивые гарантии прав человека, не позволяющие применить такой вид наказания.

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