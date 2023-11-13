Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Москве

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС.
Самолёт успешно приземлился с московском аэропорту Домодедово. На его борту находились 70 россиян, которых эвакуировали из сектора Газа через КПП «Рафах». Затем они разместились в оперативном штабе МЧС России в Каире, откуда из спецрейсом направили в Россию.
В пресс-службе МЧС ранее сообщали, что в течение полёта эвакуированных россиян сопровождают ведомственные медицинские работники и психологи, которые оказывают необходимую помощь.
Напомним, что согласно данным, представленным официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, в списках на эвакуацию из сектора Газа числятся более тысячи человек, среди которых граждане России, соотечественники и 300 детей.
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В пресс-службе МЧС ранее сообщали, что в течение полёта эвакуированных россиян сопровождают ведомственные медицинские работники и психологи, которые оказывают необходимую помощь.
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Анастасия Чинкова