Радио1
Главная / Новости / Общество/ Спецборт МЧС с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву

Спецборт МЧС с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву

Вылетевший из Каира спецборт МЧС доставит 70 эвакуированных россиян в Москву
13 ноября 2023, 16:04
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что самолёт Ил-76, на борту которого находятся 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, направился в Москву.

Глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков отметил, что эвакуированным гражданам России и соотечественникам предоставляется вся необходимая помощь, чтобы они почувствовали поддержку и получили возможность добраться до родины.


В пресс-службе МЧС РФ отметили, что на всём протяжении полёта, эвакуированных россиян сопровождают ведомственные медицинские работники и психологи.

Читайте также:

Первые граждане РФ эвакуированы из сектора Газа: как россияне «выживали в аду»

Первые эвакуированные из сектора Газа россияне отправились в Каир

Специалисты МЧС России начали эвакуацию россиян из сектора Газа
#мчс
#россия
#эвакуация
#психологическая сектор газа
#египет
#москва
Читайте нас в
В Институте стран СНГ назвали главную нерешённую проблему украинских беженцев
Политолог Скориков призвал создать ведомство по репатриации соотечественников
13 ноября 2023, 16:17

Фото: IStock/shironosov

С октября 2022 года по конец мая российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей новых регионов. Однако многие сталкиваются с проблемами при оформлении паспортов, пенсий и компенсаций при потере жилища. Руководитель отдела Украины института стран СНГ Иван Скориков рассказал «Радио 1», что в России «бюрократически затруднено» получение статуса беженца, легализации жизни и оформление гражданства.
«Есть, например беженцы с Харьковской области, которую Вооруженные силы России контролировали в 2022 году, а потом оставили. Эти люди получают гражданство, но им негде здесь жить, и у них проблемы с работой, в отличие от соотечественников с Херсона, которым предоставили жилищные сертификаты. Но по факту люди находятся в одинаковой ситуации», — отметил Иван Скориков.
По мнению эксперта, главная проблема в этой истории – невозможность отделить трудовых мигрантов от соотечественников, которые намерены репатриироваться.
«Нужно трудовых мигрантов оставить правоохранителям, чтобы они со своим профессиональным опытом занимались недопущением тех, кто может здесь навредить. А соотечественниками должно заниматься отдельное ведомство, которое понимает все их проблемы и стремится вернуть в Россию больше русских и других коренных народов», — заключил Скориков.
Читайте также: 

Жителям новых регионов разрешат не платить за капремонт до 2026 года

В ФРГ считают, что украинские беженцы злоупотребляют льготами

Женщины на Украине вышли на митинги с требованием демобилизации
#гражданство
#беженцы
#россия
Читайте нас в
Медведев: Массового оттока ведущих учёных из РФ удалось избежать
13 ноября 2023, 16:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В России удалось не допустить массового оттока ведущих учёных, но ситуация в данной сфере требует внимания.
Об этом 13 ноября сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет ТАСС. 
По его словам, Россия находится среди лидеров по абсолютному показателю занятости в сфере науки. Москва старается сохранять партнеров во многих государствах, несмотря на попытки Запада этому помешать, подчеркивает Медведев.

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы»,-сказал Дмитрий Медведев. 
При этом за этой сферой нужно максимально внимательно следить и принимать оперативные решения в случае необходимости, сказал в заключении Медведев.  

Читайте также:

«Никакая не Украина»: Медведев оценил идею принять страну в НАТО без Крыма и Донбасса

Медведев о ситуацию с наркотиками в Афганистане

Медведев рассказал об использовании отечественных технологий в экономике
#дмитрий медведев
#россия
#ученые
#новости
#мир
#политика
Читайте нас в
AP: «Шаман», штурмовавший Капитолий, собирается баллотироваться в конгресс США
13 ноября 2023, 15:42

Фото: iStock/tupungato

Американец Джейкоб Ченсли, который штурмовал здание Капитолия в 2021 году, собирается баллотироваться в конгресс США. Об этом сообщает издание Associated Press.
Напомним, что 6 января 2021 года американец в костюме шамана пытался проникнуть в здание Капитолия в Вашингтоне. За это он получил срок отбывания в тюрьме в течение 41 месяца, штраф в размере двух тысяч долларов и был приговорён к трёхлетнему наблюдению после выхода из тюрьмы. 

Агентство сообщает, что Ченсли подал заявление, в котором выразил своё желание баллотироваться в конгресс США как либертарианец на выборах в Аризоне в следующем году. 

Уточняется, что нынешний член палаты от Аризоны, Дебби Леско, заявила, что не будет добиваться переизбрания на пост.

Читайте также:

В Конгрессе США сделали шокирующее заявление по Украине

Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна

Опрос: половина американцев считает, что политика Байдена нанесла ущерб экономике
#конгресс сша
#выборы
#политика
Читайте нас в
Автоэксперт Субботин: Надо запретить проезд грузовиков по трассам в выходные
13 ноября 2023, 15:41

Фото: istockphoto.com/Milos-Muller

Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал запрет проезда грузовиков по трассам в выходные, а также праздничные дни задачей номер один.
Такие меры, по его словам, способствуют уменьшению пробок на дорогах.

«Это задача номер один. С вечера пятницы до воскресенья — движение только легковых автомобилей и тех, кто везёт скоропортящиеся продукты», — пояснил в беседе с RT Субботин.

Он также отметил, что среди курортных трасс летом больше загружены как раз платные участки, а не бесплатные. При этом, по его словам, необходимо работать с тарифами на эти дороги из-за повышения цен относительно зарплат.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что разгружать летом курортные трассы можно с помощью льготных коридоров. По его мнению, на таких временных коридорах автомобили из определённых федеральных округов могли бы ехать со скидкой в 50% для проезда по платным участкам трассы М-4, что значительно решило бы проблему многокилометровых пробок на трассах в летний период.

Читайте также:

Политолог Орлов предложил новый способ разгрузки курортных трасс летом

Реконструкция Ярославского шоссе от Пушкина до ЦКАД стартует до конца года

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области восстановлено движение в обе стороны
#движение
#дороги
#автомобили
#трассы
#меры
Читайте нас в
Росгвардия отменила приказ о запрете бойцам тюнинговать оружие
Депутат Хинштейн: Росгвардия отменила приказ о запрете на тюнинг оружия
13 ноября 2023, 15:26

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Руководство Росгвардии отменило приказ о запрете бойцам тюнинговать своё оружие. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Отмечается, что необоснованный приказ был дан одним из командиров дивизии Росгвардии, который потребовал от бойцов вернуть всё оружие в первоначальное штатное состояние. 

Вышестоящее руководство заявило о необоснованности документа и отменило приказ. Однако работа с инициативным командиром продолжится – его действия подлежат оценке.

Хинштейн добавил, что командование наоборот должно поощрять попытки военнослужащих повысить возможности своего оружия путём тюнинга. 

Депутат также выразил надежду, что нынешний инцидент является единичным случаем. Хотя, оперативные действия руководства Росгвардии подтверждают эти ожидания.

Читайте также:

Женщине, которая напала на росгвардейца в клубе, избрали меру пресечения

В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского

Хинштейн назвал фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии
#росгвардия
#оружие
#запрет
#госдума
Читайте нас в
Политолог Орлов предложил новый способ разгрузки курортных трасс летом
13 ноября 2023, 15:12

Фото: istockphoto.com/Evgeny Zhigalov

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что разгружать летом курортные трассы можно с помощью льготных коридоров.
По его мнению, на таких временных коридорах автомобили из определённых федеральных округов могли бы ехать со скидкой в 50% для проезда по платным участкам трассы М-4, что значительно решило бы проблему многокилометровых пробок на трассах в летний период.

«Прошу рассмотреть вопрос о возможности введения на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» специальных льготных временных коридоров в летний период массового курортного отдыха», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Тем временем в Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог. Как передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина, за весь этот год уже обустроено 110 км дорог и 65 тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. Кроме того, уточняется, что в течение ближайших трёх лет в городе обустроят ещё 265 км дорог.

Читайте также:

Реконструкция Ярославского шоссе от Пушкина до ЦКАД стартует до конца года

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области восстановлено движение в обе стороны

Дорожники восстановили асфальтовое полотно на региональных трассах округа Пушкинский
#движение
#автомобили
#шоссе
#трассы
#обращения
Читайте нас в
Более 2,4 тыс москвичей начали переселяться по реновации в октябре
13 ноября 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

В октябре этого года переселение по программе реновации в Москве начали более 2,4 тыс. граждан. Об этом сообщил заммэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Всего с начала этого года расселение коснулось 248 домов, а в октябре к переселению приступили ещё более 2,4 тыс. жителей из 15 расселяемых домов. Новые квартиры предлагаются жителям в современных новостройках, расположенных в шести столичных округах», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарева со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Уточняется, что новостройки, в которые переселяют людей, расположены в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном административных округах столицы.

Кроме этого, Бочкарев рассказал, что в следующем году после ремонта откроется Дом культуры «Ватутинки» в Десеневском поселении Новой Москвы.

«За годы своего существования здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию», — приводит utro.ru слова Бочкарева.

Читайте также:

Бочкарев рассказал о готовности учебного корпуса в Раменках

Стало известно, кто чаще всего покупает жильё в Москве

В Москве построят жилой квартал в стиле Русского Севера
#москва
#квартиры
#дом
#дом культуры
#расселение
Читайте нас в
Стало известно, когда в Москве наступит зима
В Москве зима наступит в конце недели
13 ноября 2023, 14:13

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе переход среднесуточной температуры через 0 градусов возможен в четверг.
«Это и есть та рефренная точка, которая характеризует приход зимы», - сообщил Роман Вильфанд. 
По его словам, первая половина текущей недели окажется относительно теплой, днём воздух в столице прогреется до 6 градусов. Это выше нормы. Вероятны дожди и мокрый снег. В среду осадки на фоне понижения температуры создадут условия для появления гололеда. В четверг ночные и дневные показатели температуры будут колебаться в сторону минусовых показателей. 

К концу недели возможны осадки в виде снежной крупы. Но большого снегопада ждать не стоит. В субботу и воскресенье температура ночью может опуститься до -8 градусов, дневная - до -6.

Читайте также:

В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима, сообщил синоптик Тишковец

Небольшой кусочек солнца: синоптик рассказал о погоде на неделе в Москве

Россиянам раскрыли, как победить аллергию на холод
#москва
#погода
#новости
#снег
#зима
#снегопад
#природа
Читайте нас в
Террористку Дарью Трепову* признали вменяемой
13 ноября 2023, 13:46

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сообщается, что 26-летняя Дарья Трепова* осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной.
Mash пишет, что у девушки диагностировали смешанное расстройство личности. Об этом свидетельствуют данные экспертизы в уголовном деле.

Специалисты выявили у Треповой* смешанное расстройство личности (F61.0 согласно Международной классификации болезней). Но хроническими психическими расстройствами и болезненными состояниями психики она не страдает. Также у девушки имеется повышенная чувствительность, тревожность, мнительность и ранимость. Стремление к ярким эмоциональным переживаниям в совокупности с неустойчивой самооценкой и выраженная потребность в признании. 

Экспертиза показала, что каких-либо грубых нарушений эмоционально-волевой регуляции и критических расстройств, которые лишили бы Трепову способности осознавать свои действия, нет. Террористку признали  вменяемой. 

Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали. 

Читайте также:

Трепову* этапируют из Москвы в Петербург

Следователи доказали, что Трепова* знала о взрывчатке в подаренной статуэтке на встрече с Татарским

СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой*

*Признана экстремисткой на территории РФ
 
 
#санкт-петербург
#новости
#медицина
#экспертное мнение
#террористы
Читайте нас в
Достижения.рф