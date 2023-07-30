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Специалист Мешалкина рассказала о способах уберечь ребенка от падения из окна

30 июля 2023, 12:42

Фото: iStock/Halfpoint

Специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина сообщила, что есть несколько способов уберечь ребенка от падения из окна. Об этом пишет RT.
Один из способов — это ручка с замком, которая имеет запорный механизм с ключом.

«Такой механизм позволяет открыть окно на проветривание и зафиксировать его в этом положении, чтобы ребенок не смог изменить тип открывания или захлопнуть окно», — приводит слова Мешалкиной RT.


Отмечается, что также можно использовать детский трос, который не даст створке распахнуться более чем на 10–12 см. По словам эксперта, защитить малыша от падения сможет оконная решетка из стали, которая состоит из прочных вертикальных прутьев.

Мешалкина подчеркнула, что москитная сетка не поможет уберечь детей от падения.

Напомним, ранее в Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома. Окно на кухне было открыто настежь, а мать вышла из комнаты, чтобы поговорить по телефону.

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#ребёнок
#окно
#падение
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Актриса Ирина Мирошниченко оказалась в реанимации с тяжёлой формой гриппа
30 июля 2023, 14:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию. Медики диагностировали грипп в тяжелой форме.
Об этом сообщает Telegram-канал 112. Источник пишет, что 81-летняя Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание сегодня утром. Из-за ухудшения состояния врачи решили госпитализировать артистку.
 
В 2021 году Ирина Мирошниченко перенесла пневмонию.
 
В октябре 2022 года актриса отметила 80-летний юбилей на сцене МХТ имени Чехова, где она прослужила 60 лет. Ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
 
Ирина Мирошниченко сыграла в картинах «Зимняя вишня», «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось».

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#госпитализация
#больница
#актриса
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Часть пляжей Кипра может полностью исчезнуть к концу 21 века
30 июля 2023, 13:48

Фото:istockphoto/Balate Dorin

К 2100 году треть пляжей (28%) Кипра может полностью исчезнуть. Виной тому климатические изменения. А две трети (до 72%) безвозвратно размоет.
Об этом сообщают ученые из Эгейского университета (Турция). Результаты исследований были опубликовали в журнале Frontiers in Marine Science.
 
Ученые изучили разные сценарии воздействия парниковых газов на уровень моря к 2100 году. При значительном ограничении антропогенных выбросов, уровень моря к 2100 году повысится примерно на 1,29 м. Тогда полностью размыть может лишь 9% пляжей, а 47% будут размыты до половины их нынешней ширины.
 
Если не ввести ограничения на выбросы антропогенных парниковых газов, то уровень моря может повыситься на 2,04 м. В этом случае до 72% пляжей Кипра размоет безвозвратно до половины своей ширины, а до 30% пляжей просто исчезнут.

Современное повышение уровня моря —это процесс, наблюдаемый с середины XIX века. В результате на протяжении одного лишь XX века глобальный уровень моря повысился на 17 см. Главной причиной данного процесса называют глобальное потепление.

Более теплый климат оказывает влияние на уровень всемирных океанов двумя способами. Первый вариант заключается в термическом расширении воды, которая обретает больший объем. Второй вариант: всемирное таяние льдов, которое приносит дополнительную воду в мировой океан.

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#пляжи
#климат
#кризис
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Владимир Путин поздравил с юбилеем Ирину Винер
30 июля 2023, 11:48

kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер в популяризацию спорта в стране
Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер.
 
Президент отметил, что с именем Ирины Винер, а также с её тренерской деятельностью связаны «незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта», победы российских гимнасток на международных соревнованиях и Олимпийских играх. В заключении Путин пожелал Ирине Винер успехов и всего наилучшего.
 
Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Она является Героем Труда РФ (2015), главным тренером сборной России по художественной гимнастике (с 2001 года), президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (с 2008 года).
 
Среди её учениц Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун.

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#владимир путин
#юбилей
#художественная гимнастика
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Путин назвал главное предназначение русского флота
30 июля 2023, 11:39

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главное предназначение русского флота заключается в защите Отечества. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
По словам главы российского государства, флот России «не раз непреступной крепостью вставал на пути врага».

Путин также выразил благодарность ВМФ за выполнение стоящих задач и безупречную службу. Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

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Путин прибыл на парад ВМФ России
#владимир путин
#президент
#флот
#парад
#вмф
#рф
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Антарктида лишилась морского льда размером с Аргентину
30 июля 2023, 11:34

Фото:istockphoto/anyaberkut

Антарктида лишилась морского льда размером с Аргентину. Это стало неожиданностью для учёных.
CNN сообщает, что ежегодно антарктический морской лед сокращается до самого минимального уровня к концу февраля. В это время на континенте лето. Затем морской лед опять накапливается за зиму. Но в данный момент его уровень упал до беспрецедентно низких значений за 45 лет.
 
Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) выяснил, что площадь льда примерно на 1,6 млн квадратных км ниже прошлого зимнего рекорда, который был установлен в 2022 году.
 
Гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере Тед Скамбос утверждает, что антарктическая система всегда была достаточно изменчивой, но нынешние вариации слишком экстремальны. По его мнению, на потерю морского льда оказывают влияние несколько факторов, в их числе сила западных ветров вокруг Антарктиды, связанные с увеличением загрязнения планеты и нагреванием.

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#лёд
#климат
#природа
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В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин
30 июля 2023, 11:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия последовательно наращивает мощь своего флота. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
По словам главы государства, только в 2023 году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

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Путин прибыл на парад ВМФ России

Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами
#владимир путин
#президент
#флот
#парад
#вмф
#дмитрий песков
#рф
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Путин: Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества
30 июля 2023, 11:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

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Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами

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#владимир путин
#президент
#парад
#вмф
#дмитрий песков
#рф
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Путин прибыл на парад ВМФ России
Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петропавловскую крепость
30 июля 2023, 11:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости.
Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

Традиционно на День военно-морского флота в 2023 году в Санкт-Петербурге пройдёт парад кораблей. Местные жители знают, что по уровню проведения парад можно сравнить с Парадом Победы на 9 мая.

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День ВМФ в России 2023: традиции и как отметят праздник 30 июля
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#президент
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#вмф
#жители
#дмитрий песков
#владимир путин
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Умер муж певицы Натали
30 июля 2023, 10:37

Фото: iStock/jorgeantonio

Продюсер Александр Рудин, супруг певицы Натали (Наталья Рудина), умер в возрасте 53 лет. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Близкие певицы сообщили, что две недели назад скончался отец Рудина.

Причины смерти супруга Натали не называются. Отмечается, что мужчина не имел проблем со здоровьем и вредных привычек.

Напомним, ранее умерла 76-летняя актриса Яна Шульцова, сыгравшая в «Соломенной шляпке». Актриса чешского происхождения умерла в своём доме в Праге. О смерти сообщила дочь Шульцовой Розали.

Причины смерти не называются, но известно, что у Яны Шульцовой были давние проблемы со здоровьем. 20 лет назад артистка перенесла операцию на щитовидной железе. После чего у женщины начались проблемы со зрением. Было проведено ещё 2 операции на глазах. В 2014 году актрисе прооперировали ногу.

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