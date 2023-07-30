Специалист Мешалкина рассказала о способах уберечь ребенка от падения из окна

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Специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина сообщила, что есть несколько способов уберечь ребенка от падения из окна. Об этом пишет RT.
Один из способов — это ручка с замком, которая имеет запорный механизм с ключом.
Отмечается, что также можно использовать детский трос, который не даст створке распахнуться более чем на 10–12 см. По словам эксперта, защитить малыша от падения сможет оконная решетка из стали, которая состоит из прочных вертикальных прутьев.
Мешалкина подчеркнула, что москитная сетка не поможет уберечь детей от падения.
Напомним, ранее в Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома. Окно на кухне было открыто настежь, а мать вышла из комнаты, чтобы поговорить по телефону.
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«Такой механизм позволяет открыть окно на проветривание и зафиксировать его в этом положении, чтобы ребенок не смог изменить тип открывания или захлопнуть окно», — приводит слова Мешалкиной RT.
Мешалкина подчеркнула, что москитная сетка не поможет уберечь детей от падения.
Напомним, ранее в Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома. Окно на кухне было открыто настежь, а мать вышла из комнаты, чтобы поговорить по телефону.
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Екатерина Коршунова