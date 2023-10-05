Специалист Путиловская: Петербургская школа качественная и амбициозная

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Председателем Комитета по образованию Наталия Путиловская заявила о высоком уровне образования в петербургских школах.
«Петербургская школа всегда занимала лидирующие позиции в системе образования РФ и на международном уровне. Мы всегда принимали гостей. Петербургская школа качественная, высокопрофессиональная и амбициозная. Мы знаем себе цену, готовы делиться опытом и знаем, что у нас получается хорошо, а над чем стоит работать», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» Путиловская.
Она добавила, что ей импонирует в нынешних педагогах их готовность осваивать новые направления, критическое отношение к себе и их высокий уровень профессионализма.
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