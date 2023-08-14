Специалист Ветров предложил создать пособия для родителей о нормах питания детей

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«Прошу рассмотреть возможность и врачебную актуальность создания пособий и методических справок молодым родителям о нормах питания детей, внедрения правовой ответственности за пропаганду детского веганства и иных антинаучных методик, а также введения запрета на рекламу как самих веганских детских смесей и питания, так и теоретических курсов и практик», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
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