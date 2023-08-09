Специалист Юшин объяснил возможные причины обнаружения бактерий в фарше

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«Надо выяснять, где была проблема, была ли она на предприятии, при транспортировке, при разгрузке или при реализации — на полке хранения. Не обязательно проблема в предприятии», — отметил в беседе с RT специалист.
По его словам, предприятиям ещё предстоит выяснить истинные причины попадания бактерий в продукт.
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