Специалисты дорожной службы за неделю отремонтировали больше 6 тысяч дефектов покрытия

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 6,6 тысяч дефектов дорожного покрытия.

На муниципальной сети отремонтировали около по 3,4 тысяч ям, а на региональной сети устранено более 3,1 тысячи ям, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Люберцы — больше 321 ям, Мытищи — 243 ямы, Серпухов — 198, а также Электросталь — более 195 ям.





Почти 1,4 тысячи дефектов покрытия ликвидировали на региональных дорогах Королёва, Мытищ, Пушкино, Лобни, Долгопрудного, Щёлкова, Егорьевска, Шатуры, Воскресенского, Орехово-Зуевского округов.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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