Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасла бородатую агаму

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Специалисты Домодедовской ветеринарной станции спасли бородатую агаму с жалобами на выпадение прямой кишки.
Наиболее часто в Госветслужбу Подмосковья обращаются с домашними животными, но нередко встречаются и представители экзотической фауны. Подмосковные специалисты имеют специализацию и необходимый опыт в диагностике и эффективном лечении подобных животных.
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Алиса Сергиенко