Специалисты Комлесхоза раскрыли районы Подмосковья, где ожидается повышенная пожарная опасность

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров в регионе в период с 25 по 27 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В понедельник, 28 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — I класс, в Дмитровском, Клинском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Во вторник, 29 августа на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах и лесничестве Русский лес — II класс пожарной опасности.





В среду, 30 августа на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах и лесничестве Русский лес — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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