Специалисты Комлесхоза рассказали, в каких районах Подмосковья ожидается повышенная пожарная опасность

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров в регионе 28 августа.

Во вторник, 29 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском лесничествах — III класс, в Шатурском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

В среду, 30 августа на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Луховицком, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — II класс, в Егорьевском лесничестве — IV класс пожарной опасности.









В четверг, 31 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском и Талдомском — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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