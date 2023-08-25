Специалисты Комлесхоза сделали прогноз пожарной опасности

Комитет лесного хозяйства Московской области передает, что 25, 26 и 27 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров в регионе 24 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В пятницу, 25 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Клинском — III класс пожарной опасности.





В субботу, 26 августа на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В воскресенье, 27 августа на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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