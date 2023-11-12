Специалисты МЧС России начали эвакуацию россиян из сектора Газа

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
МЧС России начало эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Отмечается, что эвакуация россиян проводится МЧС совместно с российскими дипломатами.
Россиянам после пересечения пункта пропуска оказывается медицинская и психологическая помощь, предоставляется продовольствие и вода.
В пресс-службе уточнили, что россияне будут направлены в Каир, где специалисты МЧС развернули оперативный штаб. Там будет проведена работа по восстановлению документов.
Напомним, что два самолёта Ил-76 МЧС РФ находятся в полной готовности на аэродроме Каира с 5 ноября. Они также будут осуществлять перевозку россиян из сектора Газа.
Читайте также:
МЧС России отправило 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа
Стало известно о прибытии двух бортов в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа
МИД РФ: эвакуации из сектора Газа ждут порядка 300 российских детей
Россиянам после пересечения пункта пропуска оказывается медицинская и психологическая помощь, предоставляется продовольствие и вода.
Напомним, что два самолёта Ил-76 МЧС РФ находятся в полной готовности на аэродроме Каира с 5 ноября. Они также будут осуществлять перевозку россиян из сектора Газа.
Читайте также:
МЧС России отправило 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа
Стало известно о прибытии двух бортов в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа
МИД РФ: эвакуации из сектора Газа ждут порядка 300 российских детей
Анастасия Чинкова