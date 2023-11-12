Специалисты МЧС России начали эвакуацию россиян из сектора Газа

В Подмосковье продолжается реконструкция парков и скверов, а те локации, где она уже завершена, бьют все рекорды посещаемости. О том, чем гостей и туристов привлекают парки Подмосковья, кроме природных красот, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.