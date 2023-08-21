Специалисты МОТ назвали профессии, которым угрожает искусственный интеллект

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Исследование также показывает, что доля женской занятости, на которую может повлиять автоматизация, более чем в два раза превышает долю мужской. Это связано как раз со значительной представленностью женщин в разряде офисных должностей. По мнению специалистов МОТ, наиболее значительным воздействием технологии ИИ в целом будет не уничтожение рабочих мест, а потенциальное изменение в их качестве, учитывая трудоемкость и автономию.
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