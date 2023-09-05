Специалисты проведут реконструкцию Центра реабилитации «Ясенки»

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала о проведении конкурса на проведение работ по реконструкции, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Приём заявок уже стартовал и завершится 15 сентября. Оставить заявку можно на сайте.
После заключения контракта подрядчику необходимо будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, выполнить реконструкцию объекта капитального строительства и поставить необходимое оборудование.
Также, в рамках проекта нужно будет оборудовать бассейн для плавания.
Завершение работ намечается на 2024 год.
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