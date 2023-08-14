Специалисты проведут ремонт центральной егорьевской больницы

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
«Медицинское учреждение расположено в Егорьевске на улице Жукова Гора, дом 19» — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Приём заявок уже стартовал и продлится он до 30 августа текущего года. Начальная цена контракта на ремонт медицинского учреждения составляет 15 932 263,20 рублей.
Узнать о актуальных контрактах можно в системе и на портале ЕАСУЗ. Закупки малого объема размещаются в Электронном магазине Московской области.
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