Радио1
Главная / Новости / Общество/ Специалисты проведут ремонт центральной егорьевской больницы

Специалисты проведут ремонт центральной егорьевской больницы

14 августа 2023, 17:43

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту ГБУЗ МО «Егорьевская центральная районная больница».
В рамках проекта планируется выполнить отделочные работы в медучреждении, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Медицинское учреждение расположено в Егорьевске на улице Жукова Гора, дом 19» — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.


Приём заявок уже стартовал и продлится он до 30 августа текущего года. Начальная цена контракта на ремонт медицинского учреждения составляет 15 932 263,20 рублей.

Узнать о актуальных контрактах можно в системе и на портале ЕАСУЗ. Закупки малого объема размещаются в Электронном магазине Московской области.

Читайте также:

В Дмитрове строят и ремонтируют медицинские учреждения.

В Истре построили реабилитационный центр на 60 пациентов.

В Балашихе появится новая поликлиника на 670 посещений в смену.
#дом
#ремонт
#радио
#цена
#министр
#служба
Читайте нас в
Синоптик Ильин: К концу недели в Москву вернётся жара
14 августа 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/Igor Barilo

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что уже к 17-18 августа температура в столице поднимется до 28°C.
«Уже в ближайшее время в Москву вернётся лето. С завтрашнего дня в столичный регион придёт антициклон с малой облачностью, а осадков вообще не будет. Температура воздуха будет расти каждый день на 1,5-2°C. К четвергу-пятнице, 17-18 августа, она достигнет 26-28°C», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

В то же время, по словам специалиста, будет наблюдаться рост атмосферного давления.

До этого стало известно, что уровень солнечной активности достиг максимальных значений за последние 20 лет. Так, активность Солнца в текущем цикле развивается примерно в 1,5 раза быстрее ожидаемого и уже побила пиковые значения. Как уточняют argumenti.ru, последнее прохождение векового пика солнечной активности было в 1960-х годах, поэтому начало и первая половина XXI века должны были прийтись на вековой минимум, но сейчас наблюдается обратное. Учёные констатируют, что геомагнитная и радиационная обстановки являются напряженными.

Читайте также:

Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья

Синоптик Ильин: «Достаточно жаркая погода вернётся в столицу»

Синоптик Тишковец пообещал аномальную жару в Москве на следующей неделе
#погода
#лето
#температура
#прогноз
#москва
Читайте нас в
На 50 подмосковных дорогах обустроят шумовые полосы
14 августа 2023, 17:34

Фото: Минтранс МО

Подмосковные дорожники обустроили около 40 шумовых полос на дорогах региона, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области. Работы проводят для повышения безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Полосы уложены в местах, где требуется привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Это позволяет минимизировать количество аварий на опасных участках дорог. 
«Шумовые полосы обустроили на 39 участках региональных дорог перед пешеходными переходами, перекрёстками, выездами на автомагистрали и перед железнодорожными переездами. Планируется нанести ещё 11 шумовых полос. Всего их будет 50», – пояснил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
 Помимо этого, в Московской области для безопасности строят тротуары, устанавливают ограждения, светофоры и дорожные знаки.

Читайте также:

Новая развязка на трассе М-1 улучшит транспортную доступность парка «Патриот»

В Одинцове продолжается ремонт Можайского шоссе

На Носовихинском шоссе в Балашихе начали укладывать новый асфальт


 

#минтранс мо
#дороги
#безопасность
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Складской комплекс «Логистический парк «Томилино» возводит новое здание
14 августа 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект складского здания в составе комплекса «Логистический парк «Томилино» в городском округе Люберцы.
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство нового складского здания в Люберцах. Застройщик инвестирует в реализацию проекта более 300 млн рублей.


Площадь объекта составит более 7 тысяч кв. метров. Складское здание предназначено для сдачи в аренду — его подключат к системе круглосуточной охраны с пятью контрольно-пропускными пунктами, коммунальным сетям и дорожной инфраструктуре. Будет создано 50 рабочих мест.


Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

Читайте также:

В Одинцовском округе построят торгово-развлекательный центр.

Подмосковный Технопарк «Импульс» построит цех для обработки металла.

Производственно-складской комплекс построят в Серпухове.
#строительство
#помощь
#цех
#комплекс
#технопарк
#цсс
#услуги
#офис
#центр содействия строительству
Читайте нас в
Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа
14 августа 2023, 17:19

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для тех, кто прилетает из-за рубежа. Об этом говорится в постановлении ведомства на портале правовой информации.
Отмечается, что выборочное тестирование на COVID-19 будут проводить только среди тех, кто приехал в РФ из государств, где ухудшается эпидемиологическая ситуация. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за месяц число заражений ковидом в мире выросло почти вдвое — на 80%. По данным организации, с 10 июля по 6 августа число заразившихся достигло почти 1,5 млн, а летальных исходов — 2,5 тыс. человек. Но число летальных исходов за данный период сократилось на 57% в сравнении с предыдущим отчетным периодом.

Напомним, вспышка заболеваемости коронавирусом была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Читайте также:

ВОЗ сообщает, что за месяц число заражений коронавирусом увеличилось почти в два раза

Врач Жемчугов: Вспышки заболеваемости новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 не будет

Economic Times: Новый подвид коронавируса обнаружен в Индии
#тестирование
#воз
#человек
#эпидемиологическая ситуация
#рф
#covid-19
Читайте нас в
В Подмосковье подвели итоги Региональной литературной викторины для школьников
14 августа 2023, 17:07

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Академии социального управления подвели итоги Региональной литературной викторины. В этом году участие в викторине приняли больше 4 тысяч школьников.

Задания викторины этого года посвятили творчеству писателей-юбиляров, а также включали в себя задачи на знание школьных произведений, отечественной классики и русских народных сказок, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Списки победителей и призёров викторины размещены на сайте. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Читайте также:

В Подмосковье стартовала регистрация на региональный конкурс школьных библиотек.

Вассерман предложил провести голосование об отмене английского языка в России.

Студенты Московского физико-технического университета жалуются на то, что их заставляют учить китайский язык.
#подмосковье
#конкурс
#студенты
#радио
#голосование
#регистрация
#страны
#язык
#приз
#служба
Читайте нас в
В подмосковных лесах началась осенняя миграция гадюк
14 августа 2023, 16:53

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье приближается осенняя миграцией змей, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. В этот период пресмыкающиеся ползут с полей в леса искать места для зимовки – норы грызунов, старые большие пни и упавшие деревья.
В Комлесхозе отметили, что в регионе зафиксировано несколько случаев укусов людей гадюками. Такое поведение змей связано с неосторожным обращением с животными и с приближающимся периодом миграции. 
«Змеи – существа хладнокровные. Колебание температур может сбивать их с толку и вынуждать совершать миграции. С наступлением холодов змеи собираются в укрытия, сплетаются в клубки и впадают в зимнюю спячку. В таком состоянии у них замедляются все жизненно важные процессы. В одном укрытии может собраться от нескольких десятков до сотен змей», – рассказали в ведомстве. 
Гадюки, как и все змеи, чувствительны к вибрациям. Поэтому, гуляя по лесу, нужно создавать шум: топать, шуршать палкой, шаркать ногами, а главное – надевать плотную, высокую обувь.
 
В Московской области гадюки занесены в Красную книгу, и убивать их нельзя.

Читайте также:

Змея укусила пенсионерку в Сергиевом Посаде

Ястреб обронил змею на женщину, а затем напал на нее, чтобы вернуть добычу

В Южном Чертанове на дорогу выполз огромный питон



 

#комлесхоз мо
#змеи
#безопасность
#животные
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Чехове продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта
14 августа 2023, 16:47

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Чехов продолжается ремонт региональных дорог, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает, что специалисты завершили ремонт 4 региональных дорог длиной более 14,5 км, в том числе участка Старосимферопольского шоссе. 

На данный момент дорожники начали фрезерование покрытия на участке дороги «Дубна — Стремилово», который соединяет деревню Булычёво и село Дубна. Здесь предстоит заменить больше 6 км дорожного полотна. Реализация проекта сделает проезд более 8 тыс автомобилистов комфортнее.  

В рамках работ, специалисты нанесут новую разметку и укрепят обочины.

Читайте также:

Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали более 1 тыс. дефектов покрытия.

В Одинцовском городском округе продолжается ремонт Можайского шоссе.

100-ую региональную дорогу в рамках нацпроекта БКД отремонтировали в Подмосковье.

#подмосковье
#дубна
#проезд
#дороги
#чехов
#ремонт
#шоссе
#мфц
#трассы
#участок
#город
#село
#дорожные службы
#специалисты
Читайте нас в
​В Подмосковье с 1 сентября вводят регистрацию домашних животных
14 августа 2023, 16:45

Фото: Istockphoto / Marina Vedernikova

С 1 сентября в Московской области вступает в силу закон о регистрации домашних животных, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Регистрация собак будет обязательной, кошек – по желанию хозяев.

«Каждому животному будет присвоен личный номер. Это позволит создать единую базу данных. Так, в случае потери животного его будет проще отыскать по базе данных», – пояснил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого привели в министерстве. 

Вновь приобретённые домашние животные в возрасте трёх месяцев и старше должны быть зарегистрированы в течение 14 дней после покупки. Поставить на учёт собак и кошек старше этого возраста можно будет в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона.  

Для регистрации владелец вместе с питомцем должен посетить государственную ветеринарную клинику со своим паспортом и при наличии – с ветеринарным паспортом животного с отметками о вакцинации от бешенства. Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале госуслуг.  

В заявлении хозяин указывает адрес регистрации и контакты, а также породу, окрас, кличку, дату рождения, сведения о прививках и адрес проживания питомца. К заявлению нужно приложить фото животного.  После завершения регистрации владельцу направят выписку из реестра с регистрационной записью.

Предполагается, что закон повисит ответственность хозяев, сократит численность бездомных животных, поможет найти потерявшихся питомцев.  

Читайте также:

ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных

Перечислены лучшие собаки-партнёры для пробежек

Кошки стали самым популярным домашним животным россиян





#животные
#собаки
#кошки
#регистрация
#минсельхозпрод мо
Читайте нас в
Опрос: Почти две трети россиян не удовлетворены качеством воды
14 августа 2023, 16:35

Фото: istockphoto.com/by sonmez

Опроса WATWELL и TenChat показал, что 27% россиян оценивают качество воды в своём регионе как плохое, 33% — как среднее.
При этом, хорошим качество воды в своём регионе признают 32% опрошенных, и только 6% назвали его отличным.

Как передаёт Газета.ру, 49% опрошенных пьют воду регулярно пьют, большинство людей используют специальные фильтры.

Кроме это, в ходе исследования выяснилось, что офисные сотрудники потребляют воду активнее других респондентов.

Также аналитики выявили, что 90% россиян различают вкус воды и могут оценить её как вкусную или невкусную.

А исследование сервиса «Работа.ру» показал, что большинство россиян (55%) не хотели бы работать с родственниками. При этом, 27% опрошенных нет разницы, будут они работать с семьёй или нет, а 10% даже выразили желание работать с родственниками.

Читайте также:

Опрос: Большинство россиян не хотят работать с родственниками

Кошки стали самым популярным домашним животным россиян

Россияне назвали минусы частных школ
#качество
#опрос
#исследование
#вода
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников