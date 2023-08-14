Специалисты проведут ремонт центральной егорьевской больницы

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту ГБУЗ МО «Егорьевская центральная районная больница».

«Медицинское учреждение расположено в Егорьевске на улице Жукова Гора, дом 19» — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.



В рамках проекта планируется выполнить отделочные работы в медучреждении, сообщаетпресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Приём заявок уже стартовал и продлится он до 30 августа текущего года. Начальная цена контракта на ремонт медицинского учреждения составляет 15 932 263,20 рублей.

Узнать о актуальных контрактах можно в системе и на портале ЕАСУЗ. Закупки малого объема размещаются в Электронном магазине Московской области.

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