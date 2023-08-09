Специалисты Роскачества обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку в курином фарше

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Сальмонеллы, листерии и другие бактерии, в том числе кишечной палочки, были обнаружены в курином фарше, который продается в российских магазинах. Причем только две торговые марки среди всех исследуемых были признаны отвечающим требованиям высокого качества.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали специалисты Роскачества. В ведомстве уточнили, что была организована проверка продуктов 18 торговых марок из десяти регионов страны. Продукцию проверяли по 86 различным критериям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки.
В ходе проверки в пробах были обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии, сальмонеллы. Мясо отдельных торговых марок было отнесено к категории сомнительной свежести. Среди всех брендов на российский «Знак качества» могут претендовать только «Петелинка» и «Мясницкий ряд», сообщили в ведомстве.
По микробиологическим показателям признаны не соответствующим нормативам 11 из 18 торговых марок. В некоторых видах продукции была обнаружена не заявленная в маркировке клетчатка. Еще один производитель указал на упаковке вес, не соответствующий действительному. В надзорном ведомстве уточнили, что представители бизнеса были уведомлены о выявленных нарушениях и уже начали корректирующие мероприятия.
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В ходе проверки в пробах были обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии, сальмонеллы. Мясо отдельных торговых марок было отнесено к категории сомнительной свежести. Среди всех брендов на российский «Знак качества» могут претендовать только «Петелинка» и «Мясницкий ряд», сообщили в ведомстве.
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Александр Бойцов