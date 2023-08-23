Специалисты выполнили перенос данных о лесах Подмосковья в специальную систему

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
С 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях заработает Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК), в которую выгрузили все данные о лесах, использовании, охране, защите и другая информация. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Ретроспективные данные по лесничествам Подмосковья готовы и полностью загружены в систему. Наш регион готов к работе», - рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Подмосковье в числе первых начнет работать в новой системе.
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