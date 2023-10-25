Спецназ ВДВ получит партию снайперских винтовок МЦ-566

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ЦКИБ СОО (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») проинформировало об изготовлении партии новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566 для спецназа ВДВ. Об этом пишет РИА Новости.
Винтовки МЦ-566 оснащены интеллектуальными прицельными тепловизионными и оптическими комплексами, разработанными специально для них.
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