Spiegel: Жительница Германии осуждена на 14 лет тюрьмы из-за смерти ее рабыни

Суд немецкого города Мюнхена вынес приговор в отношении местной жительницы. Она осуждена на 14 лет тюрьмы из-за смерти езидской девочки-рабыни, которой владела ее семья, когда она жила в Ираке на территории, контролируемой террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*.