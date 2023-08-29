Spiegel: Жительница Германии осуждена на 14 лет тюрьмы из-за смерти ее рабыни

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Суд немецкого города Мюнхена вынес приговор в отношении местной жительницы. Она осуждена на 14 лет тюрьмы из-за смерти езидской девочки-рабыни, которой владела ее семья, когда она жила в Ираке на территории, контролируемой террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*.
Сообщается, что девочку приковали цепью на улице за какой-то незначительный проступок. Немка наблюдала, как ребенок умирает от жажды под жарким солнцем. Также она приставляла пистолет к голове матери девочки, чтобы та не смела плакать, наблюдая муки дочери.
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Александр Бойцов