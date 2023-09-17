Спикер ГД Володин предложил запретить главврачам открывать частные клиники

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Главные врачи больниц не должны создавать свои частные клиники, поэтому стоит запретить такую возможность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы членов молодёжного парламента.
Володин провёл встречу с членами молодёжного парламента, первое заседание которого состоится в понедельник, 18 сентября, в Госдуме.
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