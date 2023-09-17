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Спикер ГД Володин предложил запретить главврачам открывать частные клиники

17 сентября 2023, 20:37
Фото: iStock/humonia

Фото: iStock/humonia

Главные врачи больниц не должны создавать свои частные клиники, поэтому стоит запретить такую возможность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы членов молодёжного парламента.

Также он отметил, что остаётся актуальной проблема финансирования региональных городских и сельских больниц. Однако этот вопрос активно обсуждается с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Для решения поставленной задачи необходимо достичь параллельного финансирования за счёт бюджетных средств.

Володин провёл встречу с членами молодёжного парламента, первое заседание которого состоится в понедельник, 18 сентября, в Госдуме.

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#медицина
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#больница
#минздрав рф
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В Госдуме предложили строже наказывать за распространение фейков о публичных персонах
Депутат ГД Хамзаев: распространение фейков о жизни и здоровье – аморально
17 сентября 2023, 20:07

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В России необходимо ужесточить ответственность за фейки, касающиеся жизни и здоровья публичных личностей. С таким заявлением РИА Новости выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя распространившиеся фейки о болезни, коме и даже смерти чеченского лидера Рамзана Кадырова.
Хамзаев отметил, что распространение фейков, тем более связанных с жизнью и здоровьем публичных лиц – это аморально. Также он назвал плохой тенденцией то, что в России спокойно обсуждают такую информацию, специально вброшенную украинскими спецслужбами. 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со своей прогулки, чтобы подтвердить ложность распространившихся слухов. Он призвал прогуляться тем, кто не в состоянии отличить ложь от правды. 

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#фейки
#госдума
#рамзан кадыров
#наказание
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Брянская область отметила 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Богомаз: Брянская область приняла участие в эстафете Вечного огня
17 сентября 2023, 19:48

Фото: iStock/Paha_L

Брянская область отметила 80-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
В честь этого события Брянская область приняла участие во всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжён у могилы Неизвестного солдата около Кремлёвской стены.

Губернатор, выступая с поздравительным словом перед жителями области, заявил, что 17 сентября 1943 года, день освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, навсегда останется в памяти людей. Этот день олицетворяет собой мужество, отвагу и честь советских солдат.

Кроме того, Богомаз отметил, что Брянская области уже более полутора лет находится на передовой. Сотрудники Росгвардии, которые сегодня торжественно вручили 20 единиц бронированных машин и иной техники для выполнения служебно-боевых задач, проявляют мужество и героизм на границе, защищая местных жителей от проникновения украинских диверсантов на территорию России.

По словам губернатора, уже более 60 сотрудников Росгвардии и военнослужащих Брянской области получили государственные награды с начала спецоперации. 

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#брянская область
#мероприятия
#вечный огонь
#росгвардия
#великая отечественная война
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Хинштейн заявил, что в России пока нет достойной альтернативы YouTube
17 сентября 2023, 18:41

Фото: iStock/Thapana Onphalai

В России пока нет достойной альтернативы YouTube, поэтому, прежде чем блокировать платформу, необходимо создать полноценный российский аналог. Об этом в ходе семинара «Деятельность Государственной Думы: путь от инициативы до закона» заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
При этом, он уточнил, что YouTube продолжает намеренно нарушать законодательство РФ. А вся корпорация Google настроена против России. 

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на три миллиона рублей за отказ от удаления фейковой информации о спецоперации с платформы YouTube.

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#видео
#платформа
#интернет
#россия
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Стало известно, насколько сократился пассажиропоток на границе с Финляндией
Погранохрана Финляндии: пассажиропоток на границе уменьшился на 7%
17 сентября 2023, 16:59

Фото: iStock/Gabriele Grassl

В первый день запрета на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими госномерами, пассажиропоток на трёх крупнейших пропускных пунктах на границе с Финляндией уменьшился примерно на 7,3%. Об этом сообщает пресс-служба пограничной охраны Финляндии.
Ранее сообщалось, что с 16 сентября вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Финляндии.

Так, ещё 9 сентября российско-финскую границу пересекли порядка 4237 автомобилей. А 16 сентября их число сократилось на 7,3%, достигнув 3929.

Крупнейшие пограничные пункты на границе с Финляндией находятся вблизи Санкт-Петербурга и Выборга. Это Ваалимаа, Иматра и Нуйямаа. 

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#финляндия
#россия
#граница
#автомобили
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Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
17 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto/alzay

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о своем тяжелом состоянии, коме и даже смерти опубликовал видео своей прогулки. По его словам, чеченский лидер прошел во время моциона одиннадцать километров.
Запись своего  путешествия под дождем Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. Ранее в социальных сетях и различных мессенджерах распространялась информация о тяжелой болезни главы Чечни. Затем появились фейковые сообщения о том, что он якобы скончался сегодня ночью в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

Кадыров с юмором назвал слухи о своей смерти немного преувеличенными. А тем, кто слепо доверяет непроверенной информации в интернете и газетным уткам, он рекомендовал прогуляться на свежем воздухе, отметив, что дождь хорошо помогает привести мысли в порядок и очень тонизирует.

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Центр экстренной психологической помощи МЧС России отмечает День рождения
17 сентября 2023, 15:44

Фото: пресс-служба МЧС России

ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» 17 сентября празднует свой 24-й день рождения. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе МЧС России.
Психологическая служба МЧС России была создана после разрушительного землетрясения в Нефтегорске, когда было решено, что люди, сами ставшие жертвами ЧП или чьи родственники пострадали, нуждаются в качественной психологической помощи. Открылся центр в сентябре 1999 года.

Однако работать он начал чуть раньше – во время ликвидации последствий терактов в жилых домах на улице Гурьянова и Каширском шоссе в Москве. 

Возглавляет центр кандидат психологических наук, Заслуженный спасатель РФ Юлия Сергеевна Шойгу. Она вступила в свою должность в 2002 году.

Филиалы Центра экстренной психологической помощи МЧС России представлены во многих городах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Хабаровске, Севастополе и др.

«При создании нашей службы планировалось, что основные потребители – сотрудники нашего ведомства. Но, конечно, мы понимаем, что понятие ЧС хорошо определено в законе, но не очень четко определено для каждого конкретного человека. И наша помощь как профессионалов нужна не только специалистам, работающим на ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и пострадавшим и их близким», – рассказала директор центра Юлия Шойгу.

Помимо оказания психологической помощи, центр активно сотрудничает с Министерством просвещения. Вместе они работают над обновлением школьного предмета ОБЖ, а также созданием методических пособий, в которых рассказывается о культуре безопасного поведения. 

В 2019 году Центр экстренной психологической помощи МЧС России был поощрён благодарностью Президента Российской Федерации.

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#мчс
#психологическая помощь
#центры
#россия
#чп
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Al Jazeera: Число отравлений детей из-за грязной воды в Ливии достигло 150
17 сентября 2023, 12:25

Фото: istockphoto/Rosangela Lima

Количество отравлений загрязненной водой среди детей после наводнения в ливийском городе Дерна возросло до 150. Об этом заявил министр по вопросам окружающей среды Ибрагим аль-Араби Мунир на заседании в Триполи правительства национального единства (ПНЕ).
Руководитель Ливийского национального центра по борьбе с болезнями Хайдар ас-Саих ранее сообщал о 55 случаях отравления, зафиксированных среди детей. Он также сообщил, что считает необходимым провести эвакуацию людей из тех районов, которые были затоплены в результате наводнений.

Ибрагим аль-Араби Мунир рассказал, что загрязнение колодцев произошло из-за резкого повышения уровня воды. В них попали сточные воды и вода с загрязненных участков. Министр обратился к населению с призывом воздержаться от использования колодцев, так как вода в них может оказаться непригодной для питья, что может привести к еще большему увеличению количества жертв отравлений.

По последним данным, число погибших из-за наводнения в Дерне может достичь 18-20 тысяч человек. Представитель МВД Ливии Тарек аль-Харраз назвал ситуацию в городе катастрофической, так как много тел погибших все еще находится в море и под завалами.

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#вода
#мвд
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#министр
#загрязнение
#наводнение
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Опрос ВШЭ: Четверть россиян испытывают склонность к шопоголизму
17 сентября 2023, 12:04

Фото: istockphoto/AnnaStills

Около 25% россиян используют шопинг как средство от тревоги и депрессии. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав результаты опроса, проведенного Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
Опрос также показал, что 10% жителей России склонны совершать покупки на фоне паники от неприятных новостей, а 20% поддаются импульсивному и внезапному желанию что-то  приобрести. Каждый четвертый (25%) периодически совершает компульсивные покупки. Это случай, когда товар приобретается ради самого процесса покупки, а вовсе не потому, что он действительно нужен. Такой шопинг приносит людям удовольствие сам по себе и способствует эмоциональной разрядке.

Эмоционально нагруженное потребление существовало всегда, но его роль становится особенно заметной на фоне внешних  кризисов, сопровождаемых стрессом, депрессией и фрустрацией. Такое потребление может породить чувство морального удовлетворения, но ведет к материальным затратам, способным породить новый стресс. Чтобы не попасть в этот порочный круг, стоит контролировать эмоциональные порывы, рекомендуют специалисты. 

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Страны начинают осознавать гуманитарные последствия от односторонних санкций
Докладчик ООН Довгань: страны признали гуманитарные последствия санкций
17 сентября 2023, 11:53

Фото: iStock/AlexLMX

Страны, которые вводят односторонние санкции, начали осознавать их гуманитарные последствия. Об этом РИА Новости рассказала специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань.
Напомним, в 2014 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, согласно которой все односторонние санкции признаются нарушением международного права. Кроме того, был назначен специальный докладчик, занимающийся вопросом негативного воздействия такого рода ограничений на права человека. 

Довгань утверждает, что ранее страны, вводящие односторонние санкции, не признавали очевидного негативного гуманитарного воздействия. Однако теперь наблюдается, что США, Великобритания и Евросоюз заявляют о необходимости модернизации механизма и повышения эффективности гуманитарных изъятий. При этом они продолжают заявлять о неумышленном характере этих санкций.

На это специалист заявила, что отсутствие умысла не имеет значения, если речь идёт о международном праве.

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