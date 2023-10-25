Спикер ГД Володин возмутился недостаточным вниманием к мужчинам в парламенте

Фото: сайт Кремля
Вячеслав Володин считает, что в парламенте недостаточно отмечена роль мужчины.
ТГ-канал «Кровавая барыня» пишет, что Володин отметил, что есть комитет по вопросам женщин, семьи и детей, а вот о мужчинах ни слова. Володин дал совет переименовать комитет и отдать должное мужчинам. По его словам, если женщина успешна, то у неё обязательно есть крепкий тыл (мужчина):
Володин порекомендовал Останиной привести название комитета в соответствие «с нашими традициями». Пока, по мнению спикера, в названии «роль мужчины нивелирована».
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«Все важные направления поручают женщинам. Нина Александровна [Останина, руководитель комитета] понимаете? Но там, где женщина так эффективна — всегда ищите рядом мужчину»,-говорит Володин.
«Министр юстиции пришёл, он не знает даже, что у нас комитет по вопросам семьи, женщин и детей. А где мужчины?»,-задаётся вопросом Володин.Также Володин заявил, что если бы коммунисты строили нормальные ячейки общества, а не конференции женские проводили, а ещё как следует воспитывали Горбачёва в комсомоле, то СССР бы не развалился.
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Мария Фирсова