Спикер Мособлдумы Брынцалов назвал число работающих в Подмосковье воспитателей

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«Это талантливые профессионалы, которых объединяет любовь к детям и готовность приложить большие усилия к воспитанию и обучению будущего поколения. Мы стараемся создать в Московской области максимально комфортные условия как для воспитателей, так и для ребятишек. Строим и ремонтируем детские сады, закупаем современное оборудование», – отметил Брынцалов.По его словам, для работников дошкольных учреждений предусмотрены такие меры поддержки, как социальная ипотека и дополнительные выплаты.
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