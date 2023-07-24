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Спокойствие, только спокойствие: гороскоп для всех знаков зодиака с 24 по 30 июля

24 июля 2023, 11:59

Фото: IStock/fizkes

Забота и щедрость в любви, осторожность в работе и спокойствие в личной жизни: что нужно делать, и от чего следует отказаться в предстоящую неделю? Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Так, с 24 июля по 30 июля всем знакам зодиака нужно быть осторожнее на работе. По словам астролога, в этот период важно придерживаться пословицы «доверяй, но проверяй». Это касается документов и рабочих задач. Также не следует торопить события. Если вам предстоит провести важные переговоры, не спешите и в спокойном темпе выполните задание.

В любовной же сфере нужно проявить заботу и щедрость. Анна Лебеденко подчеркнула, что счастье в личной жизни наступит, если радовать и угождать партнёру, а также интересоваться его желаниями.


Что касается здоровья, стоит следить за гигиеной и поддерживать чистоту. Эксперт рекомендовала исключить стресс и перенапряжение, как интеллектуальное, так и эмоциональное.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну на этой неделе следует быть организованным и сосредоточиться на своих делах. Людей, которые живут под этим знаком зодиака, ожидают счастливые перемены.

Тельцам рекомендуют сохранять хорошее настроение и не поддаваться пессимизму. Отдыхайте и хорошо высыпайтесь, не дожидаясь усталости.

Близнецам стоит больше времени уделить семейным хлопотам. Ваши близкие нуждаются в заботе и внимании.

Ракам предсказали позитивное настроение на предстоящей неделе. Вы заслуженно окажетесь в центре внимания и услышите комплименты и похвалу.

Львам лучше не поддаваться желанию тратить большие суммы денег. Будет разумнее продумать свои расходы.

Девам необходимо беречь своё здоровье и не допускать переутомления. Помните про вкусное и полезное питание, — оно поможет постоянно быть в тонусе.

Весы на этой неделе могут рассчитывать на новые связи, которые окажутся перспективными и надёжными. Но помните, что важно выполнять обещания и быть человеком слова.

Скорпионы могут ощутить потребность в спокойном и размеренном отдыхе, особенно после общения. Астролог рекомендует больше читать или слушать любимую музыку.

Стрельцам на этой неделе рекомендуется работать старательнее. Благодаря этому вы сможете раскрыть свои таланты. Астролог также подчеркнула, что это благоприятное время для изучения чего-то нового.

Козерогам в этот период особенно важна любовь, именно эта сфера вашей жизни сейчас волнует вас больше всего. Можете начинать радоваться: вы почувствуете взаимность и приятные эмоции уже в ближайшее время.

Водолеям необходимо приложить усилия и постараться для достижения своих целей. Избегайте авантюр и стремитесь к стабильности.

Рыбы будут романтичны и уверены в себе на предстоящей неделе. В любых делах вы можете рассчитывать на личные симпатии и своё обаяние.

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#гороскоп
#знак зодиака
#астролог
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75 стоматполиклиник в Подмосковье приведут к единому стандарту
24 июля 2023, 12:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется привести в единому стандарту 75 стоматологических поликлиник.
Андрей Воробьёв отметил необходимость увеличения числа стоматологических центров, где возможно оказание помощи под наркозом. Губернатор подчеркнул, что тема наркоза является особенно чувствительной оказании стоматологической помощи.
«Современная стоматология обращает внимание на то, что такая услуга должна быть доступна не только в наших 2 центрах, но гораздо шире география должна быть нами обеспечена», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Главной задачей создания проекта перезагрузки стоматологических поликлиник выступает стандартизация стоматологических служб. Кроме того, в рамках проекта открываются дополнительные детские кабинеты, чтобы повысить доступность стоматологической помощи детскому населению
«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — добавил Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Планируется со временем привести к единому стандарту все стоматологические поликлиники.

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#стоматология
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В Superjob раскрыли, кто чаще всего работает удалённо
Superjob: в России стало меньше вакансий для работы на удалёнке
24 июля 2023, 12:32

Фото: IStock/AntonioGuillem

Почти половина россиян, работающих на удалёнке, предпочтёт увольнение возвращению в офис. Об этом свидетельствуют данные исследования Superjob.ru.
В то же время на рынке труда идёт активное смещение приоритетов. Как рассказал «Радио 1» основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров, вакансий для удалённых сотрудников становится всё меньше.
«Ковид дал огромный толчок удалёнке, и сейчас вакансий, которые предлагают удалённую работу намного больше, чем было до ковида, но всё равно идёт корректировка. Сейчас вакансий с удалённой занятостью несколько меньше, чем год назад», — сказал Алексей Захаров.
По его словам, зарплата у удалённых и офисных работников почти не отличается. Но специалист подчеркнул, что не всем профессиям подходит онлайн-формат работы.
«Все эти вакансии связаны с умственной работой. Если мы берём программистов, большая часть из них не любит офисной суеты. Даже если человек не интроверт, то работа всё равно требует сосредоточения. То же самое можно сказать о композиторе. Ну не будет он писать музыку, если рядом сидит ещё 20 композиторов и каждый стучит по клавишам», — сказал представитель Superjob.ru.
Алексей Захаров добавил, что часто удалённый формат работы подходит для женщин в декрете, которые также занимаются «умственной работой».

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#работа
#вакансии
#удалённая работа
#Алексей Захаров
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Аналитики назвали самые популярные вакансии у молодёжи
24 июля 2023, 12:18

Фото: iStock/Drazen Zigic

Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» выяснили, какие профессии пользуются популярностью у соискателей до 20 лет. Об этом сообщает RT.
Результаты исследования показали, что молодёжь интересуется вакансиями продавцов, официантов, барменов, упаковщиков, курьеров и менеджеров по продажам. В этом году лидирует профессия бармена/официанта (78%).

Также сообщается, что за последние годы число новых резюме молодых кандидатов увеличилось на 42%.

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев в беседе с RT рассказал, что увеличение числа потенциальных работников всегда происходит в период с июня по июль и связано с началом летних каникул. Однако за последние три года прирост не превышал 25-30%. Также он уточнил, что работодатели всегда выставляют новые вакансии, не требующие опыта работы, именно в указанный период.

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#работа
#вакансия
#молодёжь
#аналитика
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В Мытищинской поликлинике начали работать новые стоматологические кабинеты
24 июля 2023, 12:15

Фото: istockphoto / SbytovaMN

В городском округе Мытищи в поликлинике «Пироговская Ривьера» открыли стоматологические кабинеты.
На сегодняшний день на базе Мытищинской поликлиники работают 9 кабинетов, в которых прием ведут 11 квалифицированных врачей, также открыт детский стоматологический кабинет. 
«Очень приятно, что есть доступ и для детей. Очень надеюсь, что наши врачи обеспечат необходимые услуги», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Губернатор Подмосковья спросил у главврача поликлиники «Пироговская Ривьера» какие сейчас очереди в стоматологические кабинеты. 
«Запись происходит практически день в день, иногда задержка на 1 день в связи с выходными днями», — сказала главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.
Министр здравоохранения региона отметил важность внедрения единого стандарта стоматологических поликлиник в Подмосковье. 
«Мы начали разрабатывать стандарты поликлиник. В этом году начали внедрять стандарт стоматологических поликлиник. В проекте участвуют 75 юридических лиц. В этом вопросе проработали вопрос качества медицинского обслуживания. Мы открываем новые места оказания стоматологической помощи, где будут оказывать помощь под наркозом», — министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«Перезагрузка» позволяет стандартизировать процессы в работе стоматологических поликлиник. Создать комфортные зоны ожидания приема врача, установить удобную навигацию в едином стиле, а также провести работу над ранним выявлением онкологии полости рта. 

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#стоматология
#здоровье
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В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова
В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова, подозреваемого в хищении 188 млн гривен
24 июля 2023, 11:46

Фото: iStock/BrianAJackson

На Украине задержан бывший одесский военный комиссариат Евгений Борисов, которому ранее объявили о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн гривен.
О задержании чиновника сообщает офис генпрокурора Украины в телеграмм-канале.

Борисов подозревается в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. По имеющейся информации, экс-одесский военком злоупотреблял служебными полномочиями и уклонялся от несения службы. За время своей служебной деятельности, чиновник присвоил 188 млн гривен, после чего скрылся, за что был объявлен в розыск.

В настоящее время бывший военком задержан, ему грозит до 10 лет колонии. 

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#Украина
#задержание
#Одесса
#военком
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В России повысили предельный возраст пребывания в запасе
Владимир Путин подписал закон о повышении возраста граждан, пребывающих в запасе
24 июля 2023, 11:36

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о повышении возраст для граждан, которые пребывают в запасе и имеют звания ниже офицерских, на пять лет, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Изменения коснутся солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Каждому званию прибавляется по пять лет. Таким образом, срок пребывания в запасе для более низших чинов приближается к офицерскому, который составляет 70 лет. 

Ранее Путин подписал закон о возможности призыва осуждённых на службу по контракту. Также согласно закону ограничено годные граждане смогут заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации и военного времени.

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#Путин
#Закон
#Граждане в запасе
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Пострадавшая в теракте на Крымском мосту Ангелина до сих пор не знает о смерти родителей
24 июля 2023, 11:30

Фото: istockphoto/Alexander Pytskiy

Во время взрыва на Крымском мосту 14-летняя Ангелина потеряла родителей. Девочка до сих пор не знает об их гибели. Она часто зовет маму и просит телефон, чтобы позвонить ей.
Сейчас состояние Ангелины врачи оценивают как стабильное средней тяжести. Она продолжает восстанавливаться в отделении челюстно-лицевой хирургии. Как сообщает телеграм-канал Mash, у девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа. Ей наложили швы на раны на голове.

Наибольшее опасение медиков вызывает то, что у подростка повысились антитела к тиреопероксидазе, это значит, что у девочки аутоиммунный тиреоидит. Ее иммунитет атакует собственную щитовидную железу. Диагноз подтверждается проведенным УЗИ. Результаты исследования показали диффузные изменения и увеличение объема щитовидки. Девочке проводят гормональную терапию.

Ситуацию осложняет острое стрессовое расстройство. Долгое время после взрыва Ангелина находилась в состоянии шока. Сейчас она получает транквилизаторы и антидепрессанты, назначены консультации психиатра и психолога. О смерти родителей девочке не сообщают, так как это может серьезно сказаться на ее состоянии.

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#ангелина
#девочка
#крымский мост
#взрыв
#родители
#стресс
#лечение
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В Подмосковье пройдет молодежная премия «Время молодым»
Росмолодежь проведет Всероссийскую молодежную премию «Время молодым»
24 июля 2023, 11:14

Фото: iStock/Ridofranz

В Московской области проведут Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодым», сообщили в пресс-службе «Росмолодежь».
Целью премии является общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики, поддержка на всероссийском уровне их выдающихся заслуг, а также выявление и поощрение лучших представителей профессионального сообщества.  

Участники премии смогут попробовать себя в шести номинациях, индивидуальных и командных конкурсах, а также попробовать себя в специальной категории «Молодежная столица России».  

Прием заявок на участие в премии осуществляется до 15 августа включительно.  

Чтобы стать участником Всероссийской молодежной премии необходимо зайти на официальный сайт движения «Росмолодежь» и заполнить заявку.  

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#Подмосковье
#Росмолодежь
#Молодежная премия
#Время молодым
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На приёме в честь 67-летия Дубны наградили отличившихся горожан
24 июля 2023, 11:10

Фото: администрация г. о. Дубна

Торжественный приём, посвящённый 67-летию Дубны, состоялся в Хоровой школе мальчиков и юношей. По традиции самым достойным жителям наукограда вручили награды, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
«Вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной и председателем Совета депутатов муниципалитета Андреем Тамоновым провели церемонию награждения. Знаком «За заслуги перед Дубной» награждён Сергей Куликов. Почётного звания «Заслуженный деятель науки Московской области» удостоены сотрудники ОИЯИ», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.  
Многие горожане, по его словам, удостоены благодарности и благодарственных писем губернатора, почётной грамоты Минобразования Подмосковья. Знака Мособлдумы «За труды» и благодарственного письма регионального парламента.   Украсило праздничный вечер выступление лауреатов международных конкурсов – российской саксофонистки Вероники Кожухаровой и органиста из Японии Хироко Иноуэ.

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#Дубна
#награждение
#День города
#Максим Тихомиров
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковье ищет медработников