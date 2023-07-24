Спокойствие, только спокойствие: гороскоп для всех знаков зодиака с 24 по 30 июля

Фото: IStock/fizkes
Забота и щедрость в любви, осторожность в работе и спокойствие в личной жизни: что нужно делать, и от чего следует отказаться в предстоящую неделю? Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Так, с 24 июля по 30 июля всем знакам зодиака нужно быть осторожнее на работе. По словам астролога, в этот период важно придерживаться пословицы «доверяй, но проверяй». Это касается документов и рабочих задач. Также не следует торопить события. Если вам предстоит провести важные переговоры, не спешите и в спокойном темпе выполните задание.
В любовной же сфере нужно проявить заботу и щедрость. Анна Лебеденко подчеркнула, что счастье в личной жизни наступит, если радовать и угождать партнёру, а также интересоваться его желаниями.
Что касается здоровья, стоит следить за гигиеной и поддерживать чистоту. Эксперт рекомендовала исключить стресс и перенапряжение, как интеллектуальное, так и эмоциональное.
Овну на этой неделе следует быть организованным и сосредоточиться на своих делах. Людей, которые живут под этим знаком зодиака, ожидают счастливые перемены.
Тельцам рекомендуют сохранять хорошее настроение и не поддаваться пессимизму. Отдыхайте и хорошо высыпайтесь, не дожидаясь усталости.
Близнецам стоит больше времени уделить семейным хлопотам. Ваши близкие нуждаются в заботе и внимании.
Ракам предсказали позитивное настроение на предстоящей неделе. Вы заслуженно окажетесь в центре внимания и услышите комплименты и похвалу.
Львам лучше не поддаваться желанию тратить большие суммы денег. Будет разумнее продумать свои расходы.
Девам необходимо беречь своё здоровье и не допускать переутомления. Помните про вкусное и полезное питание, — оно поможет постоянно быть в тонусе.
Весы на этой неделе могут рассчитывать на новые связи, которые окажутся перспективными и надёжными. Но помните, что важно выполнять обещания и быть человеком слова.
Скорпионы могут ощутить потребность в спокойном и размеренном отдыхе, особенно после общения. Астролог рекомендует больше читать или слушать любимую музыку.
Стрельцам на этой неделе рекомендуется работать старательнее. Благодаря этому вы сможете раскрыть свои таланты. Астролог также подчеркнула, что это благоприятное время для изучения чего-то нового.
Козерогам в этот период особенно важна любовь, именно эта сфера вашей жизни сейчас волнует вас больше всего. Можете начинать радоваться: вы почувствуете взаимность и приятные эмоции уже в ближайшее время.
Водолеям необходимо приложить усилия и постараться для достижения своих целей. Избегайте авантюр и стремитесь к стабильности.
Рыбы будут романтичны и уверены в себе на предстоящей неделе. В любых делах вы можете рассчитывать на личные симпатии и своё обаяние.
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В любовной же сфере нужно проявить заботу и щедрость. Анна Лебеденко подчеркнула, что счастье в личной жизни наступит, если радовать и угождать партнёру, а также интересоваться его желаниями.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну на этой неделе следует быть организованным и сосредоточиться на своих делах. Людей, которые живут под этим знаком зодиака, ожидают счастливые перемены.
Тельцам рекомендуют сохранять хорошее настроение и не поддаваться пессимизму. Отдыхайте и хорошо высыпайтесь, не дожидаясь усталости.
Близнецам стоит больше времени уделить семейным хлопотам. Ваши близкие нуждаются в заботе и внимании.
Ракам предсказали позитивное настроение на предстоящей неделе. Вы заслуженно окажетесь в центре внимания и услышите комплименты и похвалу.
Львам лучше не поддаваться желанию тратить большие суммы денег. Будет разумнее продумать свои расходы.
Девам необходимо беречь своё здоровье и не допускать переутомления. Помните про вкусное и полезное питание, — оно поможет постоянно быть в тонусе.
Весы на этой неделе могут рассчитывать на новые связи, которые окажутся перспективными и надёжными. Но помните, что важно выполнять обещания и быть человеком слова.
Скорпионы могут ощутить потребность в спокойном и размеренном отдыхе, особенно после общения. Астролог рекомендует больше читать или слушать любимую музыку.
Стрельцам на этой неделе рекомендуется работать старательнее. Благодаря этому вы сможете раскрыть свои таланты. Астролог также подчеркнула, что это благоприятное время для изучения чего-то нового.
Козерогам в этот период особенно важна любовь, именно эта сфера вашей жизни сейчас волнует вас больше всего. Можете начинать радоваться: вы почувствуете взаимность и приятные эмоции уже в ближайшее время.
Водолеям необходимо приложить усилия и постараться для достижения своих целей. Избегайте авантюр и стремитесь к стабильности.
Рыбы будут романтичны и уверены в себе на предстоящей неделе. В любых делах вы можете рассчитывать на личные симпатии и своё обаяние.
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Екатерина Шмакова