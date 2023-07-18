Спортивную зону у школы в Дубне обустроят к началу учебного года

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
В Дубне по губернаторскому проекту «Открытый стадион» обустраивают спортивную зону школы №9, сообщил врип главы городского округа Максим Тихомиров.
«Синтетическое покрытие для футбольного поля заказали за Уралом. Производитель, фирма из Екатеринбурга, взяла на себя и доставку, и укладку. А пока ведутся подготовительные работы», – написал Тихомирова в своём телеграм-канале.Уже установлены бордюры, прокладывается ливневая канализация, утрамбован песок. Далее будет уложен искусственный газон. Затем оборудуют беговую дорожку и сектор для прыжков. По оценке Тихомирова, график работ соблюдается, и к началу нового учебного года у школьников будет новое место для занятий физкультурой и тренировок. Во внеурочное время пользоваться стадионом смогут все желающие.
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