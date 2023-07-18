Спуски к воде на Комсомольской набережной Дубны реконструируют до Дня города

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Реконструкция «треугольников» и спусков к воде на Комсомольской набережной Дубны завершится до Дня города. Это пообещала подрядная организация, сообщил врип главы городского округа Максим Тихомиров.
«Чтобы привести в порядок оставшиеся «уголки», подготовили проект, произвели необходимые расчёты и выделили дополнительные средства на благоустройство. В этом сезоне оформим шесть смотровых площадок. Обшивкой будет лиственница, пропитанная влагозащитным составом», – написал Тихомирова в своём телеграм-канале.Он добавил, что разрушенные ступени одной из двух лестниц пришлось демонтировать и заменить новыми, из современных композитных материалов. Второй спуск отреставрирован. Тихомиров пообещал отремонтировать и ротонду.
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