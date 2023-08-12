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СПЖ: Украинские полицейские не разрешают передавать запертым в Киево-Печерской лавре еду и воду

12 августа 2023, 15:05

Фото: istockphoto/Ivan Nakonechnyy

Украинские полицейские не позволяют передавать прихожанам, запертым в Киево-Печерской лавре, продукты и воду. На территорию лавры никого не впускают и не выпускают тех, кто раньше попал туда.

Об этом рассказывает Союз православных журналистов (СПЖ) в своем телеграм-канале. На кадрах видео, опубликованном там же, видно, как полицейские перекидывают обратно хлеб и воду, которые неравнодушные люди просят передать прихожанам, которые заперты в нескольких корпусах монастырского комплекса.

Авторы публикации с горькой иронией говорят о том, что украинские полицейские видимо считают большим преступлением передачу хлеба голодным людям. И его предотвращением занимаются доблестные правоохранители. Полиция также не допускает на территорию лавры паломников, проживающих в гостиницах обители. Люди жалуются, что они теперь не могут забрать личные вещи, которые там оставили.

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#полиция
#вещи
#хлеб
#видео
#полицейские
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Крымский мост снова перекрыли и скрыли дымовой завесой
12 августа 2023, 15:20

Фото: iStock/gutaper

Крымский мост снова перекрыли после сообщения о возобновлении движения. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации о ситуации на мосту.
Ранее сообщалось, что Крымский мост был перекрыт из-за попытки атаки украинской ракетой С-200, которую подавили российские системы ПВО. Затем движение через Керченский пролив было восстановлено. Однако сейчас вновь появилась информация о закрытии моста. На полуострове работают силы ПВО, над мостом установлена дымовая завеса. Людей, находящихся на мосту, а также проходящих досмотр, призвали сохранять спокойствие. 

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#крымский мост
#пво
#керчь
#закрытие
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Артист цирка Николаев опроверг информацию о госпитализации
12 августа 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Б. Елин

Артист цирка Андрей Николаев опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о госпитализации клоуна «Андрюши», у которого диагностировали острую стадию механической желтухи и коронавирус.

«Я дома. Но я не в состоянии сейчас разговаривать», – сообщил Николаев.

В пресс-службе Российской государственной цирковой компании заявили, что артист действительно находится в плохом состоянии, но отказывается от госпитализации. Сотрудники «Росгосцирка» проводят беседы с Николаевым и настаивают на том, чтобы он поехал в больницу.

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#госпитализация
#артист
#цирк
#москва
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Крымский мост снова открыли для движения транспорта
12 августа 2023, 14:36

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Движение временно было приостановлено из-за попытки атаки украинской ракетой C-200, которую сбили российские системы ПВО.

Уточняется, что мост не получил повреждений.
Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива российскими силами ПВО была сбита украинская ракета.

Очевидцы сообщали о дымовой завесе. Ей установили специальные службы, чтобы дезориентировать вражеский аппарат. В ходе предотвращения атаки никто из местных жителей и туристов не пострадал.

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#крымский мост
#пво
#ракета
#всу
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Екатеринбургский студент планировал вступить в РДК* на Украине
12 августа 2023, 12:41

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Студент Уральского государственного юридического университета планировал сбежать на Украину и там вступить в Русский добровольческий корпус* — группировку неонацистов русского происхождения, входящую в состав ВСУ.
Чтобы доказать свою преданность, молодой человек предлагал совершить несколько терактов на территории России. Друзьям он даже успел похвастаться, что поджигал военкоматы, но эта информация пока не подтверждена, передает телеграм-канал SHOT. Переговоры о переходе на сторону противника парень вел с одним из участников нападения на Брянскую область.

Он получил подробную инструкцию и маршрут до перевалочного пункта в Грузии, куда ему предстояло прибыть перед отправкой на Украину. Скопив денег, студент добрался из Екатеринбурга до Владикавказа, но там был задержан за мелкое хулиганство. На допросе молодой человек рассказал о своих планах предательства. В его телефоне полицейские обнаружили множество фотографий с нацистской символикой и атрибутами полка «Азов»*. Теперь студенту грозит до 20 лет тюрьмы по статье о государственной измене.

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#полицейские
#информация
#переговоры
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«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве и Подмосковье до вечера субботы
12 августа 2023, 11:17

Фото: iStock/Germanovich

В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.
Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а также гроза. Плохая погода продержится до вечера субботы, 12 августа.

Кроме того, в Московской области сохраняется пожарная опасность до 22:00 субботы.

Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности прогнозировался до 11 августа. А Минтранс Подмосковья также напомнил жителям о соблюдении правил дорожного движения во время ливней.

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#москва
#подмосковье
#гидрометцентр
#прогноз погоды
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Новая версия российского дрона-камикадзе «Овод» запущена в производство, - РИА Новости
12 августа 2023, 09:08

Фото: istockphoto/valio84sl

Запущено мелкосерийное производство российского беспилотника-камикадзе «Овод» версии 2.0. Это так называемый FVP-дрон (от английского First Person View, вид от первого лица) усовершенствованной модификации.
По словам руководителя проектной группы, занимающейся разработкой и производством БПЛА Андрея Иванова, новая модель дрона оснащена усовершенствованной электронной начинкой и нестандартной винтомоторной группой. В беседе с РИА Новости он также добавил, что в версии «Овода» 2.0 есть и другие нововведения и сюрпризы, говорить о которых он просто не имеет права.

Разработчик уточнил, что основным устройством тем не менее остается первая версия дрона. Он сконструирован таким образом, чтобы максимально сократить время на развертывание, снаряжение и применение в боевых условиях. Оператор, управляющий им, может видеть в режиме реального времени изображение с монитора при помощи видеошлема или видеоочков. «Овод» активно применяется российскими военными в разных точках линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

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#оператор
#дрон
#сво
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В Британии заявили о кибератаке хакеров из России и Китая
Inews: хакеры из РФ и КНР получили доступ ко внутренней системе МИД Британии
12 августа 2023, 06:46

Фото: istockphoto/Dmitry Nogaev

Внутренние системы министерства иностранных дел Великобритании были подвергнуты атаке со стороны хакеров из России и Китая. Как сообщает британское издание Inews, информация о взломе основана на данных от источника в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ).
Согласно деталям инцидента 2021 года, злоумышленники получили доступ к чувствительной информации работников министерства. Среди утечки данных - переписка через электронную почту и материалы встреч, организованных через приложение Teams. Предполагается, что причиной утечки стало ошибочное открытие электронного письма одним из сотрудников ведомства.

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#рынок
#сайт
#письма
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На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
12 августа 2023, 02:47

Фото: iStock/Leonid_Eremeychuk

Временно прекращено движение транспорта по Крымскому мосту, говорится в сообщении Telegram-канала, посвященного ситуации на данном объекте.
«На Крымском мосту временно остановлено движение. Просим тех, кто находится на мосту или вблизи контрольных пунктов, оставаться спокойными и слушаться рекомендаций службы транспортной безопасности», — уточняется в уведомлении.

В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся атаке с использованием двух надводных дронов со стороны Украины. Следственный комитет начал расследование по факту «Террористического акта». В результате взрыва была повреждена дорожная часть моста, одна девочка получила травмы, а ее родители скончались.

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#следственный комитет
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#крымский мост
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Новая развязка на трассе М-1 улучшит транспортную доступность парка «Патриот»
11 августа 2023, 22:45

Фото: Минтранс МО

На 59-м км трассы М-1 «Беларусь» открыли движение по новой транспортной развязке возле военно-патриотического парка «Патриот» в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Работы завершили перед стартом ежегодного форума «Армия», который пройдёт там с 14 по 20 августа. Новая разворотная петля должна разгрузить одну из самых востребованных федеральных трасс, улучшить транспортную доступность парка «Патриот», обеспечив удобный прямой заезд туда по трассе М-1 со стороны Москвы. 
 
Помимо этого, развязка снизит перепробег на 13 км и сократит время в пути в выходные и праздники более чем на полчаса.

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#парк «патриот»
#московская область
#подмосковье
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Подмосковье ищет медработников