СПЖ: Украинские полицейские не разрешают передавать запертым в Киево-Печерской лавре еду и воду

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Украинские полицейские не позволяют передавать прихожанам, запертым в Киево-Печерской лавре, продукты и воду. На территорию лавры никого не впускают и не выпускают тех, кто раньше попал туда.
Авторы публикации с горькой иронией говорят о том, что украинские полицейские видимо считают большим преступлением передачу хлеба голодным людям. И его предотвращением занимаются доблестные правоохранители. Полиция также не допускает на территорию лавры паломников, проживающих в гостиницах обители. Люди жалуются, что они теперь не могут забрать личные вещи, которые там оставили.
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Александр Бойцов