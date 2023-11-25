Среди эвакуированных из Газы есть девочка с ранениями минно-взрывного характера

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Девочка с ранениями минно-взрывного характера в ночь на 25 ноября прибыла в Россию среди 105 россиян и членов их семей, которые были вывезены из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Гражданство девочки неизвестно, при этом она находится в сознании. Другие подробности пока не приводятся.
Сегодня спецборт МЧС доставил в аэропорт «Домодедово» новую группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. На этот раз в Россию прибыли 105 человек, в том числе 55 детей.
Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан РФ домой. Всего на родину вернули 760 человек, из них свыше 360 детей. В МЧС отметили, что продолжают оказывать помочь соотечественникам совместно с российским Министерством иностранных дел, а также представителями Международной организации гражданской обороны.
Глава МЧС России Александр Куренков ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил, что за помощью в эвакуации из сектора Газа всего обратились 909 человек, среди них — 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец, которые являются родственниками россиян.
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Сегодня спецборт МЧС доставил в аэропорт «Домодедово» новую группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. На этот раз в Россию прибыли 105 человек, в том числе 55 детей.
Глава МЧС России Александр Куренков ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил, что за помощью в эвакуации из сектора Газа всего обратились 909 человек, среди них — 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец, которые являются родственниками россиян.
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Артем Путинцев