Средний размер пенсии в новых регионах России составил 18 тысяч рублей

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Средний размер пенсии в новых регионах России составил 18, 2 тысяч рублей с учетом специальной доплаты, сообщает «РБК».
Российские пенсии в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях ввели с 1 марта 2023 года. При этом, если после перерасчета размер пенсии оказывался ниже той, что пенсионер получал раньше – разницу компенсируют с помощью специальной доплаты.
Самый высокий размер пенсий (без учета специальной доплаты) получают пенсионеры из Запорожской области – около 17 тысяч рублей. Самую низкую – в ДНР – чуть больше 14 тысяч рублей. При этом, средняя пенсия в новых регионах составляет 15, 97 тысяч рублей.
Наибольшую пенсию, с учетом доплат, напротив, получают жители ДНР – 18 тысяч рублей. А вот в Херсонской области размер пенсии со специальной выплатой равняется примерно 16, 9 тысячам рублей.
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Самый высокий размер пенсий (без учета специальной доплаты) получают пенсионеры из Запорожской области – около 17 тысяч рублей. Самую низкую – в ДНР – чуть больше 14 тысяч рублей. При этом, средняя пенсия в новых регионах составляет 15, 97 тысяч рублей.
«Численность граждан, которым установлена доплата к пенсии, составляет 33,95 тыс. человек, средний размер доплаты — 3,97 тыс. руб.», - отметили в Минтруд.Читайте также:
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Евгения Парфентьева