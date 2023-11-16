«Срок за сутенерство»: за что может «сесть» актер Деревянко, обвиняемый в мошенничестве

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Звезду сериала «Беспринципные», российского актера Павла Деревянко подозревают в мошенничестве. С заявлением в полицию обратился предприниматель, который вложился в криптобизнес артиста. Редакция «Радио 1» расскажет, причастен ли он к преступной схеме и какой срок ему грозит за нарушение закона.
Чем знаменит Павел Деревянко
Актер Павел Деревянко получил наибольшую известность после съемки в картинах: «Бой с тенью», «Ленинград», «Домашний арест», «Цитадель». На его счету десятки ролей в популярных фильмах и сериалах.
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Что известно о криптобизнесе Деревянко
По информации телеграм-канала Shot, Павел Деревянко вложился в криптобизнес около года назад. Вести совместное дело ему предложил его друг Григорий Мулузян. Партнеры основали компанию «Бии Соул», распределив вложения на две равные доли.
Вскоре артист инвестировал в криптовалюту 1 млн рублей, и через несколько к нему вернулась вся сумма с процентами.
Убедившись, что бизнес действительной прибыльный, Деревянко увеличил сумму вложения и сделал более крупную ставку. В какой-то момент бизнес-партнер артиста обвинил его в финансовых махинациях и обратился в суд с требованием взыскать с актера 45 млн рублей. В свою очередь, Деревянко настаивает на перераспределении долей в компании и требует предоставления доступа к документам фирмы.
Портал также сообщает, что в криптобизнес Деревянко и его партнера вложился актер Артем Ткаченко. Он потерял 6 млн рублей и 10 биткоинов.
Деревянко обвиняют в мошенничестве
Несмотря на то, что Павел Деревянко отвергает причастность к преступлению, правоохранительные органы намерены провести в отношении артиста проверку по ч.2 ст.159 («мошенничество»). Если вина артиста будет установлена, ему грозит до пяти лет заключения.
Адвокат актера рассказал изданию Super, что его клиент мошеннических действий не совершал, и сам был обманут. На партнера артиста Мулузяна возбуждено уголовное дело, по которому Деревянко проходит как потерпевшая сторона, заверил правозащитник.
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На партнера Деревянко подали новое заявление
Потерпевший по делу заявил, что лично передал Малузяну 100 тысяч долларов под 7% годовых. Однако деньги возвращены не были, пишет телеграм-канал Mash. Заявление приобщено к делу, правоохранители проводят проверку.
За что был судим Деревянко
В апреле текущего года российский актер признался, что имел проблемы с законом. В шоу «Вопрос ребром» Деревянко рассказал, что в 1990 годах получил условный срок за сутенерство.
По некоторым данным, артист был осужден за незаконное хранение наркотических веществ. Такая информация размещена на сайте «Википедия».
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