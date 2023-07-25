Сроки восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря

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Около 04:00 утра 17 июля ВСУ нанесли удар по мосту двумя БПЛА. Один из пролетов моста оказался полностью разрушен. В результате атаки, погибла супружеская пара из Белгородской области. Несовершеннолетняя дочь, которая находилась вместе с родителями в машине выжила, но получила многочисленные ранения.
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