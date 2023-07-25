Радио1
Главная / Новости / Общество/ Сроки восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря

Сроки восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря

Кабмин продлил сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря
25 июля 2023, 17:11

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года, соответствующая информация размещена на официальном сайте правовой информации.

Причиной повреждения участка на Крымском мосту, стал очередной удар украинских подразделений по дорожной переправе.

Около 04:00 утра 17 июля ВСУ нанесли удар по мосту двумя БПЛА. Один из пролетов моста оказался полностью разрушен. В результате ​атаки, погибла супружеская пара из Белгородской области. Несовершеннолетняя дочь, которая находилась вместе с родителями в машине выжила, но получила многочисленные ранения.

Читайте также:

Депутат Чепа назвал слова Резникова о Крымском мосту признанием в террористической деятельности

В МИД РФ раскрыли, кто платит за атаки киевского режима на Крымский мост

Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

#Крымский мост
#восстановление
#правительство
Читайте нас в
Адмирал Комоедов: Разговоры со стороны Прибалтики по поводу Сувалкского коридора ведутся неспроста
25 июля 2023, 17:48

Фото: iStock/aleksandrs drozdovs

Бывший председатель комитета по обороне Госдумы адмирал Владимир Комоедов заявил, что разговоры по поводу Сувалкского коридора надоедают. Об этом сообщает Царьград.
Сообщается, что в Польше и прибалтийских странах ведутся открытые разговоры о необходимости военного укрепления Сувалкского коридора. Адмирал отметил, что строить различные версии по этому поводу на данный момент не имеет смысла.

«Моё мнение такое — план состряпан той стороной для получения реакции с нашей стороны, но нам эта Прибалтика не нужна», — цитирует Комоедова Царьград.

Напомним, ранее депутат Госдумы Анатолий Вaссерман заявил, что Европейский союз добровольно продаст России Прибалтику, в случае победы российской армии на спецоперации.

Читайте также:

Вассерман: Евросоюз добровольно продаст России Прибалтику

Адмирал Комоедов объяснил, как Россия может защитить Крым от атак ВСУ

Премьер Эстонии Каллас сообщила, когда Прибалтика отключится от российской энергосистемы

#Прибалтика
#адмирал
#Сувалкский коридор
#НАТО
Читайте нас в
Депутат Жигарев предложил поднять штраф за переход путей в неположенном месте ещё на 500 рублей
25 июля 2023, 17:33

Фото: Минтранс МО

Штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте в Подмосковье следовало бы увеличить до 2 тыс рублей. Такое мнение высказал «Радио 1» член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев. Так он прокомментировал принятие Госдумой законодательной инициативы Мособлдумы об ужесточении наказания за подобное правонарушение.
«Мособлдума выходила с предложением увеличить штраф со 100 рублей до 2 тыс рублей. Но коллеги из Госдумы решили, что это излишнее увеличение. Думаю, они просто недостаточно погружены в проблему и не очень хорошо знают, какова ситуация в Подмосковье», – отметил депутат. 
Как пояснил Жигарев, цель принятия закона – снижение количества несчастных случаев на железной дороге. 
«Если говорить о смертности на железнодорожных путях, то в Подмосковье за 2022 год погибли 250 человек. А если брать статистику за пять лет, то за это время зафиксировали 2,4 инцидента, 1652 из них – со смертельным исходом. Железная дорога – эта такой транспорт, где остановиться, как на автомобиле, нельзя. Поэтому и такая высокая смертность», – пояснил собеседник «Радио 1»
Как отметил Жигарев, для фиксирования нарушителей в регионе устанавливают видеокамеры с функцией распознавания лиц. Предотвратить же травмирование и смертность на железных дорогах пытаются разными методами, хотя это не всегда легко. 
«Ставим ограждения-змейки, перекрываем так называемые «народные тропы». Это приносит некий эффект. Но мы столкнулись с тем, что эти ограждения выламывали, срезали, выпиливали. Люди даже не боятся того, что это вандализм. В многих местах пришлось устанавливать бетонные заборы», – сказал подмосковный депутат. 
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума по предложению Мособлдумы увеличила штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Ранее они составляли 100 рублей, теперь для Москвы и Московской области, а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области его размер достигнет 1,5 тыс рублей, для остальных регионов – 500 рублей.

Читайте также:

Штраф за переход железной дороги в неположенном месте повысили по инициативе Мособлдумы

Жителям Рузы напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Названо число участников проекта «Железная дорога – детям»
 

 

#железная дорога
#безопасностьб
#штраф
#Госдума
#Мособлдума
#законопроект
#Кирилл Жигарев
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
В канун празднования Дня ВМФ в Кронштадте откроется «Морская почта»
25 июля 2023, 17:23

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

27 июля в Кронштадте откроется «Морская почта» «Петербургского дневника». Любой желающий сможет отправить поздравление морякам по случаю Дня Военно-морского флота. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что на Якорной площади в Кронштадте будет установлено общественное пространство в виде парусного корабля, где бесплатно можно отправить поздравление в любое место, в том числе и на военно-морские базы России.


«Почта будет работать с 27 июля до 29 июля включительно. Отправить открытки можно с 13:00 до 19:00» — приводит слова главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова «Петербургский дневник».

Проект «Морская почта» «Петербургского дневника» реализуется впервые совместно с «Почтой России». 

Напомним, ранее по информации Минобороны России, российские ВМФ нанесли очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против РФ. 

Читайте также:

День ВМФ в России 2023: традиции и как отметят праздник 30 июля

ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ

Корабли ВМФ помогают перевозить автомобили через Керченский пролив
#ВМФ
#Россия
#Санкт-Петербург
#почта
Читайте нас в
В Дмитровском округе построят храм-часовню Николая Чудотворца
25 июля 2023, 17:18

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Состоялась закладка храма-часовни в честь святителя Николая Чудотворца. Новый храм построят в деревне Курово Дмитровского округа.
Реализация проекта строительства новой церкви стала возможна благодаря меценату и члену президиума Федерации гольфа Московской области Николаю Юденкову, сообщает «Радио 1» пресс-служба Дмитровского городского округа.

Процедуру закладки камня чина освящения в основание храма возглавил преосвященнейший Фома, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, которого встретил глава муниципалитета Илья Поночевный и благочинный Яхромского церковного округа иерей Сергий Бернацкий.
 
Владыка зачитал текст закладной надписи, свидетельствующей об этом знаменательном событии, и поставил под ним свою подпись, также свои подписи поставили Илья Поночевный и Николай Юденков. После чего капсулу с закладной надписью опустили в основание храма. 
«Мы возложили на себя ответственность и желание, усердие построить храм — пусть всё строительство до великого освящения они не угасают, чтобы по его завершении мы молились под сводами этого прекрасного храма», — сказал владыка Фома.
В подарок будущему храму преосвященнейший Фома преподнёс икону святителя Николая Мирликийского, которая станет главной святыней храма по завершении строительства. 
«Скоро на территории нашего округа станет ещё одним святым местом больше — в Курове будет воздвигнут и освящён храм в честь святителя Николая», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.
 Читайте также:

В Дмитрове провели комплексное благоустройство двора на Сиреневой улице.

Глава Дмитровского округа Поночевный оценил ход строительства в посёлке Некрасовский.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход масштабных работ в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1.
#Дмитров
#Дмитровский округ
#Илья Поночевный
#храм
#храм-часовня
Читайте нас в
Парковка в центре Москвы может стать бесплатной в ночное время
Депутат ГД Гусев предложил сделать бесплатными парковки в Москве в ночное время
25 июля 2023, 17:02

Фото: iStock/franz12

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился к заместителю мэра Москвы, руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову с предложением сделать парковки в столице бесплатными в ночное время с 20.00 до 08.00.
По его словам, платные стоянки помогают разгрузить город от пробок, однако в ночное время их нет. по ночам их нет. Таким образом, парковку с 20:00 до 8:00 нужно сделать бесплатной, считает Гусев.
 
«Поздно вечером на автомобилях в центр города приезжают очень мало людей, улицы не загружены. Стоянку автомобилей в центре можно было бы сделать бесплатной», - говорится в обращении Гусева.

Он подчеркнул, что в основном на этих парковках паркуются жители, которые живут рядом. При этом получение резидентного решения является только дополнительной бюрократической нагрузкой для них. Кроме того, не все они попадают под необходимые условия.

При этом Гусев также считает, что москвичи со средним заработком должны платить за парковку меньше, чем те, которые имеют доход более 14 миллионов в год. По его словам, многим жителям столицы не по карману парковать автомобиль в районе ТТК, хотя они также платят налоги, которые идут на обустройство этих парковочных зон.

Читайте также:

Мособлдума приняла закон о бесплатной парковке электромобилей

В центре Петербурга снизилось число пробок благодаря платным парковкам

В Подмосковье выписали штрафов за неправильную парковку на 5,6 млн рублей
#парковка
#Госдума
Читайте нас в
Аналитик Муртазин объяснил, почему в ГД хотят запретить регистрироваться на российских сайтах по иностранной электронной почте
25 июля 2023, 17:02

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что запрет на регистрацию на российских сайтах по иностранной электронной почте — это излишняя мера. Об этом пишет «Абзац».
Как отмечает Муртазин, на сегодняшний день дополнительные риски при регистрации с помощью иностранной электронной почты отсутствуют не только для пользователей, но и для отечественных ресурсов.

«Вероятность, что нам отключат какую-либо почту, небольшая, а авторизация в большинстве случаев идёт по номеру телефона», — приводит слова аналитика «Абзац».

Напомним, ранее Государственная дума РФ поддержала инициативу о запрете на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Депутат ГД Антон Горелкин предложил запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Такие поправки предлагают внести к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Читайте также:

Госдума поддержала запрет на регистрацию в интернете с иностранной почтой

Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста

В Госдуме предложили запретить регистрироваться в интернете с иностранной электронной почтой
#Госдума
#электронная почта
#закон
#Интернет
Читайте нас в
Подмосковье активно решает проблему обманутых дольщиков
25 июля 2023, 16:45

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Сотрудники министерства жилищной политики Московской области, регионального государственного строительного надзора и администрации провели выездные совещания на проблемных объектах в Дмитровском городском округе.

Специалисты привлекли нового инвестора ГК «Основа» для завершения строительства жилого комплекса «Дмитров Парк» в одноименном городском округе. Завершение строительства намечается на август текущего года. По завершении всех работ, 342 дольщика получат ключи от своих квартир.


Новые инвесторы были привлечены для завершения строительства жилого многоквартирного дома № 122А в деревне Удино. Инвесторами стали ГК «MR Group» и ГК «Тройка Рэд». Завершение строительства намечается на ноябрь 2023 года. 57 дольщиков получат ключи от своих квартир.

Читайте также:

113 дольщиков красногорского долгостроя «Новорижский» скоро получат квартиры.

Проблему обманутых дольщиков Подмосковья решат до конца 2023 года.

До конца года квартиры в Дубне получат все обманутые дольщики.

#Дольщики
#обманутые дольщики
#строительство
#Дмитров
Читайте нас в
Воробьёв: расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат осенью 2024 года
25 июля 2023, 16:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Расчистку Малаховского озера в Люберцах планируется завершить к ноябрю следующего года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил, как идут работы.
Малаховское озеро – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей города. Однако за долгие годы в озере скопились ил и мусор. Масштабные работы стартовали в этом году, а завершить их рассчитывают 31 октября будущего года.
«Работы планируем закончить осенью следующего года. Конечно, для жителей будет несколько непривычно – приходишь на озеро, а воды нет. Но очень важно убрать большой объём ила. А когда водоём наполнится – специалисты говорят, что это произойдёт уже в первый паводок, – живность вернётся из русла выше по течению. Будем делать всё максимально аккуратно и бережно, чтобы сохранить уникальную экосистему этого легендарного места», – пообещал Воробьёв во время общения с жителями.
Площадь озера превышает 14 га. Первый этап расчистки завершится до конца октября этого года. В порядок приведут 570 м русла Македонки. Вторая стадия предусматривает расчистку самого озера, спуска к нему и рекультивацию нарушенных участков. 
«Подрядчик уже проводил на территории области очистку проточных водоёмов, и опыт у него есть. Объект непростой, здесь порядка 146 тыс кубометров донных отложений. Уже около 3 тыс «кубов» донника мы вывезли. Нашли на дне автомобиль, покрышки, понтон и деревья. Также обнаружили черепах – их, скорее всего, сюда приносили жители», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Вновь наполнить озеро водой планируется к лету 2025 года.
«Я живу здесь почти 50 лет и столько же рыбачу. Конечно, чистить озеро надо – в последний раз это делали очень много лет назад. Хорошо, что по берегам уже собрали крупный мусор», – сказал местный житель Михаил Мелкумов.
«Малаховское озеро» – это ещё и одноимённый парк. В 2019-2020 годах там проложили велодорожки, обустроили сеть тропинок, освещение, лавочки, поставили детские и спортивные площадки. На западной и южной сторонах озера появились смотровые площадки. 

Читайте также:

Подмосковью выделят 270 млн на благоустройство территорий

В Домодедове по просьбам жителей благоустроят лесопарк Гальчино

В Люберцах при участии жителей стартовало благоустройство Томилинского лесопарка
 

 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Люберцы
#благоустройство
#расчистка
#Малаховское озеро
#парк
Читайте нас в
Картаполов объяснил цель поправок в закон о воинской службе
Картаполов: Закон о воинской службе написан под большую войну, под общую мобилизацию
25 июля 2023, 16:07

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил на пленарном заседании цели рассмотрения поправок в закон о воинской службе.
Он отметил, что цель внесения в законодательство о призыве поправок, состоит в наведении порядка в системе воинского учета. Картаполов указал на то, что нельзя допустить более привилегированного положения уклонистов относительно других граждан. 

«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает», - заявил Картаполов.
Он добавил, что страна нуждается в соответствующем законе и не нужно рассуждать о том, какую категорию стоит убрать из числа подлежащих призыву, так как может оказаться, что некого будет защищать. 

Читайте также: 

Госдума приняла поправки об увеличении штрафов за неявку в военкомат

Госдума поддержала запрет на регистрацию в интернете с иностранной почтой

Призывникам запретили покидать Россию после получении повестки
#Россия
#Госдума
#поправки
#призывной возраст
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников